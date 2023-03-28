百富吸金案7年撈182億　「保險箱塞2千5百萬」整排超跑洩神秘數字

▲檢調偵辦百富吸金案，發現主嫌儲開軒鍾情掛牌「8968」車牌的超跑。（圖／台北行政執行分署提供）

記者劉昌松／台北報導

國安會退休主任儲國衡和兒子儲開軒聯手創立「百富策略」等公司，以銷售香港百麗集團金融商品名義，7年內在台招攬至少3000名投資人，估計吸金182億元，檢調發動搜索時，發現儲家有個保險箱，塞滿了現金2555萬3500元，另外儲開軒家中停放整排自購或租賃的超跑，車牌清一色精心挑選過的「8968」。

曾從事金融相關行業的儲開軒，認識了香港百麗集團負責人陳嘉和後，在台設立百富環球策略公司，2020年間，因員工被司法機關約談，儲開軒怕失風，解散公司另設立「百富策略管理公司」，並將原本的業務部改名為客服部，父親儲國衡則是「百富環球策略公司」登記負責人。

▲儲開軒辯稱只是代理銷售境外基金，被檢調查出從中收取佣金宏力。（資料照／記者劉昌松攝）

台北地檢署起訴指出，百富策略公司涉嫌從2016年到2022年8月，對外招攬投資人購買百麗集團發行的「BEST LEADER穩健增值型商品」，每筆投資以美金1萬元為單位，1年報酬率10.2%，2年期報酬率11.04%，3年期更高達12%，期滿後歸還本金。

儲開軒辯稱，只是代理香港百麗在台接受投資人諮詢，沒有經手投資款，都是由投資人直接匯入香港帳戶，但檢調查出，每筆投資款都會有大約6%的金額回流儲開軒和父親儲國衡等人帳戶，顯然是非法從事銀行收受存款業務，並從中獲取抽佣紅利。

檢調2022年間發動首波搜索時，發現儲開軒家中停放1整排的超跑名車，不過僅有瑪莎拉蒂及愛快羅密歐2輛是儲所有，經更換電瓶後，已先拍賣變現348萬元，其他的都是租賃車，不過所有車牌號碼都是「8968」，可見儲開軒對這組號碼情有獨鍾。

▲國安會退休主任儲國衡幫兒子招攬投資人並從中獲利。（資料照／記者劉昌松攝）

再加上儲家保險箱內的現金2555萬3500元，以及父子名下存款，10筆土地、建物，總計查扣不法所得約1.8億元。但專案小組從帳冊估算，前後有超過3000名退休公務員、教師等人掏錢投資，總吸金額高達182億餘元，不過目前僅2、300名投資人共因受害近25億元提告。

全案經檢察官林劭燁偵查終結，在28日依違反《銀行法》起訴儲國衡、儲開軒父子，秘書辜靜宜，執行副總陳政傑，業務主管沈于揚、翁澄宏、林志隆、陳世昌、林素真、張家瑋、賴建川，通路副總曾義勝，法務曹宣芷等13人，以及2家百富公司。