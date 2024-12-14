路邊停車突被留字條！鄰居嗆「我停了27年」宣示主權　全場大傻眼

▲民眾在路邊停車，結果被鄰居留字條。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



網搜小組／柯振中報導

公共車位是所有人都可以使用的，不過一位民眾近日在住處附近停車，卻收到鄰居的字條，對方還自稱「已經停了27年」，言語之間充滿警告的意味，令人哭笑不得。字條曝光以後，眾多網友也因此罵爆了。

一位民眾在臉書社團「路上觀察學院」分享，近日朋友在住處附近的車位停車，卻被鄰居留了字條，讓朋友不曉得該如何處理，也覺得疑似遭到恐嚇。

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▲民眾在路邊停車，結果被鄰居留字條。（圖／翻攝路上觀察學院）



字條當中可以看見，該位鄰居表示，這處車位之所以沒有附近的人來停放，最主要的原因是「我已經停了27年」，若民眾也想停當然可以，「那麼以後就會變成這裡所有車都會來停。」該位鄰居還稱，民眾剛搬來、可能還不知道，「因為這是這裡所有鄰居的默契，這你知道一下」，並且留下署名。

鄰居留下的字條在網路上掀起討論，不少網友對此狂酸，「拍謝，你的紀錄被我打破了」、「告訴他，27年破觸了」、「他們跟你有默契，我沒有」、「建議公布地點，讓大家去停」、「到處都有這種惡霸」、「回覆：我打算停28年」、「怎麼不去停凱達格蘭大道，看停久了總統府會不會變你的？」