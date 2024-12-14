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大陸 大陸焦點 特派現場

北京文化典籍展示珍貴藏品　熹平石經、戰國「孔子曰」竹簡亮相

▲▼ 中華優秀傳統文化典籍展，展出珍貴文史資料 。（圖／翻攝 看台海）

▲ 中華優秀傳統文化典籍展，展出許多珍貴文史資料 。（圖／翻攝 看台海）

記者任以芳／綜合報導

「亙古巨製 煌煌文脈——中華優秀傳統文化典籍展」目前正在大陸國家典籍博物館展出，展覽粹選傳世善本與出土文獻，共展出珍貴展品54種75冊件，包括甲骨、簡牘、石刻、善本等多種類型。其中，「熹平石經」難得產出，號稱刻在石碑上的教科書，都是十分珍貴藏品。

本次展覽在位於北京國家圖書館（國家古籍保護中心、國家典籍博物館）主辦，遼寧省圖書館、上海圖書館、南京圖書館、浙江圖書館、山東博物館、廣東省立中山圖書館、甘肅簡牘博物館、荊州博物館協辦。

建館115周年之際，特策劃「亙古巨制 煌煌文脈——中華優秀傳統文化典籍展」，聯合大陸8家圖書館、博物館，薈萃珍品文獻文物。展覽共分為「民族元典」「軸心時代」「中華一統」「交流互鑒」「文化高峰」五個單元。

▲▼ 中華優秀傳統文化典籍展 ，收藏甲骨文等珍貴展品 。（圖／翻攝 看台海）

▲ 目前大陸能見到的最早版本的《山海經》是宋淳熙七年（1180）池陽郡齋刻本 。（圖／翻攝 看台海）

「本次展覽共展出珍貴展品54種75冊件，包括甲骨、簡牘、石刻、善本等多種類型，重點展品包括國家圖書館藏宋淳熙七年（1180）池陽郡齋刻本《山海經》、熹平石經《尚書·堯典》殘石等。」大陸國家圖書館常務副館長張志清也為來參訪年輕人介紹。

《山海經》是一部中國古代地理、神話傳說著作，主要記錄了山川、河流、歷史人物以及奇珍異獸，而且對於上古神話做了詳盡的介紹。目前能見到的最早版本的《山海經》是宋淳熙七年（1180）池陽郡齋刻本《山海經》。

▲▼ 中華優秀傳統文化典籍展，展出珍貴文史資料 。（圖／翻攝 看台海）

▲大陸國家圖書館常務副館長張志清。（圖／翻攝 看台海）

漢靈帝熹平四年蔡邕等人提出校訂儒家經典文字，刻一套範本立於學校門前用來刊誤訂偽。經過數年時間，《周易》《尚書》等7部經典、20余萬字雙面刻在46塊石碑上，立在「大學」門口。學生們以此為據，傳抄、學習並作為考試的唯一依據，史稱「熹平石經」。熹平石經見證了歷史發展的不同層面，不僅使經典得以流傳，更對書法、印刷等方面產生了極其深遠的影響。

《尚書》乃上古史書，有3000多篇。是中國上古歷史文件和部分追述古代事跡著作的匯編，保存了商周特別是西周初期的一些重要史料。《尚書》相傳由孔子編撰而成，但有些篇目是後來儒家補充進去的。《尚書》一直被視為中國傳統的政治哲學經典，既是帝王的教科書，又是貴族子弟及士大夫必遵的「大經大法」，講述著先人們的治國理念和處世之道。

《神策軍碑》全稱《皇帝巡幸左神策軍紀聖德碑》，崔鉉撰文，柳公權正書，是國家圖書館所藏碑帖中最具傳奇色彩的珍品。唐朝建立後，經濟發展，文化繁榮，採取天下一家的民族政策吸引著周邊民族與之交往，促進了多民族共融局面的開創與拓展。《神策軍碑》碑文記錄回鶻汗國滅亡、安撫歸降唐朝的回鶻首領嗢（ wa ）沒斯（後被唐王朝賜姓名李思忠）等事。神策軍是唐代中後期的禁軍主力，原為西北戍邊部隊，後成為維護唐王朝統治的重要武裝力量。

▲▼ 中華優秀傳統文化典籍展，展出珍貴文史資料 。（圖／翻攝 看台海）

▲《孔子曰》竹簡2021年出土於湖北荊州。（圖／翻攝 看台海）

《孔子曰》竹簡2021年出土於湖北荊州王家咀戰國楚墓，現藏於荊州博物館，非常珍貴。戰國時期，孔子言論已經廣為流行，現在我們常說的「子曰」在當時有不同說法。

《左傳》中引用孔子言論，既有「孔子曰」，也有「仲尼曰」。王家咀楚簡的記錄，則以「孔子曰」開頭。《孔子曰》與《論語》有什麼差別？

張志清解釋，《論語》是孔子的弟子把他的言行整理下來，《論語》何時有眾說紛紜，之前沒有發現戰國時期《論語》，後來在湖北荊州王家咀戰國楚墓出土的簡，每一個簡上面寫《孔子曰》，不是用「子曰」，這為研究戰國時期的《論語》提供了一個很好的借鑒。

至於古時的竹簡為何保持完整沒有腐爛？張志清說，現在出土的好多的簡，都長江流域一帶，出土的時候包裹在泥土，隔絕空氣，或是泡在水裡，因此保存至今沒有毀壞。

被稱為「天壤間的孤本秘籍」的《趙城金藏》，這是宋代第一部木刻版大藏經《開寶藏》的覆刻本，共計6980卷，現存近4900卷，全世界只此一部，被譽為「天壤間的孤本秘籍」。

因其刻版於宋金時期、1933年首次被發現於山西趙城廣勝寺而得名，後來大陸相關專業單位搶救後《趙城金藏》才有機會與《四庫全書》、《敦煌遺書》、《永樂大典》並稱國家圖書館四大鎮館之寶。

▼ 「熹平石經」刻在石碑上的教科書。（圖／翻攝 看台海）

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