長照司伏地挺身不算霸凌！次長還原過程：同仁自述有健身、非體罰

▲衛福部次長呂建德。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，僅3名非主管職人員案件判定「成立」，遭投訴主管職者皆未構成霸凌，遭立委質疑官位夠大就能為所欲為，痛批是勞動部翻版，呼籲衛福部重啟調查。呂建德今（14）日受訪主動還原日前長照司長叫下屬伏地挺身影片的狀況，重申是鼓勵運動而非外傳的體罰，但確實不妥也遭記過；調查本身嚴謹且要尊重外部獨立委員，言下之意衛福部不會重啟調查。

衛福部在這波霸凌風波總計接獲8起疑似霸凌，其中3案成立，分別是保護司、社工司、長照司簡任非主管職人員，其餘主管職者多是因管理不當、監督不周遭記過，並未涉及霸凌，引發外界議論。

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其中又以長照司長祝健芳叫下屬深蹲運動、社保司司長兼主秘劉玉娟在健保署時期要員工輕生表示誠意最受爭議，前者僅因不當管理，還有司內專委霸凌成立督導不周遭記過1次處分、後者免除社保司長職務、申誡2次，但仍任主秘，被批評是輕輕放下。

長照司長除深蹲外，日前又流出兩名同仁伏地挺身的影片，媒體報導指出，一名長照司新進人員遭祝健芳叫做伏地挺身和替代役男PK，因為害怕會被刁難根本不敢反抗，一旁還有同事嘻笑，讓他感覺羞辱。

呂建德今日出席113年績優兒童及少年安置及教養機構及專業人員頒獎典禮，會後受訪特別澄清，還原當時情況，經過了解是2022年底，長照司內有同仁自述平常有在健身，司長就說要不要兩位同仁PK，才有那樣的比賽。過程中大家也可以聽到嘻笑聲、加油聲，比賽者做到一半也就中斷，並非外傳的體罰。

▲衛福部公布霸凌案調查結果。（圖／衛福部提供）

呂建德指出，司長在健康操時間鼓勵下屬運動，不管是任何一種運動仍然不妥，因為健康時間希望怎麼去做，應該是大家自己決定。這次調查訪問長照司人員，很多同仁基本上了解司長用心，但是也有一兩位認為過程中有社會壓力。

呂建德重申應該要同仁尊重意願，即便本身有運動健身也都是個人行為，身為主管應該要完全尊重下屬自由選擇，不宜用個人偏好導入，整個領導管理上確實不妥當、不恰當，部內委員討論、送考績會，最後記一過處置。部長也指示後續要召開工作會議，科長級以上主管都應該要學習領導、管理的藝術。

對於劉玉娟仍然擔任主秘職務的疑問，呂建德則解釋，社保司司長屬於業務職，會直接和同仁接觸，主秘工作則是幕僚職，是協助部長與次長的工作。

至於調查是否會重啟？呂建德則說，這次調查工作過程嚴謹，訪問上百名同仁，還有獨立外部委員審理，過程中努力追求公平公正、毋枉毋縱的精神，完全尊重委員調查，也用這樣嚴謹的程序來落實同仁職場的保障。