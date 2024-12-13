醉女士林夜市超商失控！單手抱嬰「雙腿吊空中」　拿啤酒砸店員

記者黃宥寧／台北報導

驚險！北市士林夜市連鎖超商12日晚間發生衝突，1名帶著幾分醉意的女子，手拿2罐啤酒走向櫃檯詢問店員有何差別，疑因不滿店員回應，情緒失控，不僅暴走嗆聲，甚至拿起酒砸向店員，更危險的是，女子單手抱著未滿1歲的孩子，孩子雙腿在空中晃動，場面驚險。事後店員報警並提告，警方也將火速通知女子到案說明。

▲北市士林夜市連鎖超商內，1名女子疑因詢問商品價格遭取笑，竟單手抱嬰兒在店內與店員起爭執。（圖／民眾提供）

目擊者指出，該名女子進入超商時已有幾分醉意，手拿2罐啤酒疑詢問差別及折扣，但她似乎不滿店員回應還被笑，當場情緒突然失控，高聲叫罵語氣激烈。隨後，她竟單手抱著孩子，另一手拿起酒罐砸向店員，酒瓶撞擊櫃檯發出巨響，場面相當嚇人。期間，一旁疑似女子親友的男子試圖勸阻，並將孩子抱離。

▲該家連鎖超商位於士林夜市內。（圖／記者黃宥寧攝）

轄區派出所警方接獲報案後迅速趕抵現場，到達時衝突已平息。警方了解狀況後，告知店員可依法提告。13日凌晨，3名店員於下班後前往派出所製作筆錄提告。警方受理案件後，隨即展開調查，將火速通知涉事女子到案說明，以釐清案情。

士林警分局呼籲民眾，面對衝突時應保持冷靜與理性，切勿因一時情緒失控而採取過激行為，避免對自己或他人造成傷害，若遇到紛爭或不愉快情況，可尋求合法途徑解決，必要時報警處理，以確保自身安全並維護社會秩序。