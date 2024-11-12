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獨／宜蘭收容所驚傳女子暴斃！　疑要醫院開「自然死亡」證明

▲▼ 移民署宜蘭收容所外觀。（圖／記者游芳男翻攝）

▲移民署宜蘭收容所。（資料照／記者游芳男翻攝）

突發中心／綜合報導

移民署內部管理疑似「螺絲鬆動」！11月11日，宜蘭收容所內一名印尼籍女性收容人突然暴斃，所方緊急將其送至羅東醫院，目前，大體仍存放於醫院，等待檢察官相驗以釐清死因。離譜的是，收容所疑似要求院方以「自然死亡」開立死亡證明，遭到拒絕。

針對希望醫院以「自然死亡」開立死亡證明一事，《ETtoday新聞雲》詢問移民署，移民署窗口說明，因為人送醫前，收容所的人員沒有專業知識，無法判斷人是不是死亡了，所以才院方交代要開立「診斷證明」。

移民署強調，該印尼籍受收容人於10月21日入所收容，曾於11月7日表達有咳嗽等症狀身體不適，所方於同(7)日即安排就醫，該受收容人就診後均依醫囑服藥休息，惟於11日上午同寢室友發現該受收容人臥床不起，所方立即通知119救護人員到場並將受收容人送醫急救，但仍宣告不治，已通報警方調查並報請檢察官相驗，詳細原因刻正釐清中。

對此，移民署表示宜蘭收容所每週均定期安排醫生到所看診，遇有緊急傷病也會安排所外就醫以備應處，針對本案處理過程均依規定處置及通報，絕無刻意延遲或隱匿，對於此事件發生深表遺憾，宜蘭所已於第一時間與駐台北印尼經濟貿易代表處聯繫，並將全力協助家屬處理喪葬事宜。

但法界人士透露，監獄或收容單位內發生的所有死亡事件，都必須依規定向檢察機關報驗。然而，這起事件中，收容所的處理方式似乎不符常規，讓人不免懷疑收容人死因。

近半年來，移民署不斷傳出負面新聞，近日更爆出專勤隊集體貪瀆案件，內部管理問題逐漸浮現，而此次死亡事件的處理方式再度引發外界對其透明度的質疑。

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