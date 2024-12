台大雲林分院白衣天使創新思維解決問題　展現護理專業的力量

▲台大雲林分院護理部參加「2024年護理的力量Power in Nursing」國際護理創意獎比賽。(圖/記者王悉宇翻攝)

記者王悉宇/雲林報導

台大雲林分院護理部參加「2024年護理的力量Power in Nursing」國際護理創意獎比賽,以「居家腹透A計劃 Plan A For Home Peritoneal Dialysis」、「智慧賦能病人,護理輕鬆升級!Care Patient Carry Nurse」、「以舉腦得Take a Brain」、「健康生活,無限希望Infinite Hope For Healthy Life」4部影片參賽。

「居家腹透A計畫Plan A For Home Peritoneal Dialysis」腹膜透析是一種居家自我透析的治療方式,透過腹部手術放置導管,經過專業訓練後,讓病人可以自主進行治療,腹膜透析的護理支持融合創新設計與科技應用雙重保障,使腎友享受「智慧護理魔法」。「Home PD Fashion Master」將創新設計與時尚元素融入腎友穿著,讓腹膜透析成為重返職場腎友的理想選擇,提升自我照顧能力,實現美好的生活質量。

▲台大雲林分院護理部參加「2024年護理的力量Power in Nursing」國際護理創意獎比賽。(圖/記者王悉宇翻攝)

「智慧賦能病人,護理輕鬆升級!Care Patient Carry Nurse」病人住院後,臨床上常見家屬各自忙碌工作、家庭,在照顧病人上輪流請假、排班到院照顧,面臨疾病照顧問題,常有焦慮、不知所措等反應。透過設計互動式衛教小幫手,讓照顧者觀看衛教影片,讓護理師不再是重複的機器,減輕醫護人員工作負擔,協助病人及照顧者取得正確且一致的疾病衛教。

「以舉腦得Take a Brain」的發想是源於一名國中男童因腦部創傷導致病童性情大變。設置腦部各部位的3D立體模型,按壓對應的按鈕,立體模型上相應的部位會亮光及語音說明功能,讓家屬、護理師及實習護生可以快速透過按壓,了解病人的症狀,降低照護上的焦慮感。

「健康生活,無限希望Infinite Hope For Healthy Life」透過品管專案發現精神科日間病房的病人體重過重率較高,且心肺耐力及健康體適能普遍較差。經過數據收集及分析,由團隊提出三大對應策略,透過跨領域的團隊教學課程,及結構性分享團體有效改善精神科日間病人之健康體適能。團隊將專案成效透過影片方式計劃護理專業精神,在改善的過程中賦能病人,並提升健康體適能。

台大雲林分院護理部秉持醫院「團隊合作」、「健康尊嚴」、「尊重關懷」之核心價值觀,以創新思維來解決醫療護理臨床相關問題,共同守護雲林地區鄉親,持續促進地方民眾健康。即日起至12月15日晚上11點59分前,每支影片YouTube和Facebook加總點閱數達1萬次以上就能入圍,歡迎民眾踴躍點閱支持,讓世界不只看見台灣,也看見用心守護雲林的醫護團隊。

