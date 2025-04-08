他剪頭髮好奇「不用開發票？」　網曝課稅後續：轉嫁消費者

圖文／鏡週刊

台灣現有稅制下，許多店家都必須主動開立發票，不過近日有位男性網友剪頭髮時，發現多數美髮業者「不用開發票？」加上現在很多髮廊都走高端連鎖路線，「開發票還需要『人情寬容』嗎？」呼籲政府可以處理一下。該篇po文曝光後，引起網路熱議。

近日有位男性網友在網路「Dcard」論壇po文，提到先前剪頭髮時，心血來潮詢問美髮師，「可以開統一發票嗎？」對方間短回應「我們這不用開啦」。此舉讓原po感到好奇，提到現在很多髮廊裝潢比咖啡廳還高級，洗剪護一次1,500元、燙髮動輒4,000元起跳，「這還能叫『小規模營業人』？」

原po補充說道，財政部當初設這條免開發票的規定，是為了幫小本經營的美髮師減少行政負擔。但現在一堆髮廊早變成高端連鎖事業，「開發票還需要『人情寬容』嗎？」面對政府天天喊財政吃緊、年金撐不久，「卻放任這塊高現金收入、高消費單價的產業不用開發票？這塊肥肉不處理一下？」

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該篇po文曝光後，有許多網友湧入留言，「就算開了也只是轉嫁給消費者而已」「開了發票也不是商家繳的 消費稅本來就消費者繳的 開了 只會提高售價而已」「你知道嗎？營業額20萬要開發票已經是民國75年的政策，現在營業額至少要每個月45萬才合理」「有些特定的行業本來就不用開發票，除非連鎖店，常見的有早餐店，便當店」。

其實，過去財政部曾對外說明此事，指理髮業屬營業性質特殊之營業人，依加值型及非加值型營業稅法第13條第1項、同法施行細則第10條及統一發票使用辦法第4條規定，得按1%稅率查定課徵營業稅，免申報銷售額及免開立統一發票，其銷售額不受統一發票使用標準之限制。



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