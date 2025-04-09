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桃園女被灌醉遭「麥克風塞下體」　女錄影不救還外流

▲▼一群人把麥克風塞到無力反抗的女子下體並拍攝影片。（圖／翻攝Dcard）

▲Dcard「一群人把麥克風塞到無力反抗的女子下體並拍攝影片」。（圖／翻攝Dcard）

記者葉國吏／綜合報導　

近日網路上流傳一段影片，一名年輕女子在KTV被灌醉後遭到性侵，令人震驚的是，這起事件的加害者竟是一群人，且影片在網路上外流，引起大量網友關注和肉搜。警方已經注意到這起事件，並正在調查中。

根據網友的肉搜結果，事件疑似發生在桃園某間KTV內，拍攝這段影片的竟然也是一名年輕女子，網友們懷疑這可能是報復行為。被肉搜出來的人紛紛在網路平台上發文澄清，並指控加害者。然而，被指控的加害者則關閉或封鎖了自己的Threads帳號。

警方表示，已經掌握相關情況，會通知相關人等到案說明，整起事件的真相還有待進一步調查。警方也呼籲民眾，如果收到該影片請勿轉發，否則可能涉及散布猥褻罪。網友們應理性對待，不要在當事人的網路平台上留下恐嚇言論，以免觸法。

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