快訊／前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝　得年33歲

▲前特首梁振英女兒梁齊昕。（圖／翻攝IG，下同）

記者葉國吏／綜合報導

前特首梁振英的次女梁齊昕於昨晚（8日）在筲箕灣一服務式公寓內被發現昏迷，經檢查後證實不治，得年33歲。

根據《東網》報導，梁齊昕於1991年出生，是香港第4屆行政長官及現任全國政協副主席梁振英的次女。梁齊昕曾立志成為模特兒，進軍娛樂圈，因其出格言行成為傳媒焦點。

梁齊昕的社交平台帳號中，有一個已被鎖住，僅限朋友分享。她於上月4日在另一平台發文稱「我真的很病」，並於同月6日留下英文詩句「心碎是有史以來最響亮的寧靜」，並邀請網友私信分享最傷心的故事。

2015年11月1日，梁齊昕在萬聖節打扮成「女鬼」在中環夜蒲，期間與的士司機發生口角，情緒失控。母親唐青儀趕到現場時，梁齊昕情緒激動，甚至掌摑母親，事件被傳媒捕捉並報導。2015年3月，梁齊昕曾在社交平台稱被母親虐打，並揚言要離家出走。

梁振英與唐青儀於1981年結婚，育有三名子女，分別是長子梁傳昕、次女梁齊昕及細女梁頌昕。梁齊昕因其言行舉止成為媒體關注焦點。

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