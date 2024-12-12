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機場跑道驚現4道阻攔索　永興島成航母艦載機路基訓練場

▲▼永興島被拍攝到機場跑道兩端疑似設置阻攔索，很可能成為中國航母艦載機的路基訓練場。（圖／翻攝自騰訊軍事）

▲永興島被拍攝到機場跑道兩端疑似設置阻攔索。（圖／翻攝自騰訊軍事）

軍武中心／綜合報導

展示實際控制南海西沙最大島嶼永興島，中國近日在公布的衛星影像中，曝光島上機場跑道兩端疑似布置阻攔索，表明該島在未來很可能成為解放軍航母艦載機的路基訓練場，對周邊國家形成威懾。

這張衛星照片是由中國第一家商業遙感衛星公司「長光衛星」所發布，影像顯示永興島機場跑道兩端有深色區域，長度約為200米，與航母甲板著艦跑道長度相近，並疑似布置了4道阻攔索，代表該島很可能成為中國航母艦載機訓練的關鍵基地。

陸媒認為，艦載機起降是最核心的戰鬥力來源，而飛行員的訓練需要耗費大量時間和資源，此次永興島的新設施將大幅提高艦載機飛行員的訓練效率，減少現有陸基訓練設施的負擔。同時，南海遼闊的海域和複雜的氣象條件，也為飛行員提供接近實戰的訓練環境，無疑成為提高中國航母戰鬥群戰鬥力的重要一環。

▼長光衛星曝光永興島最新畫面，機場跑道兩端疑似設置阻攔索。（圖／翻攝自微博／長光衛星）

▲▼永興島被拍攝到機場跑道兩端疑似設置阻攔索，很可能成為中國航母艦載機的路基訓練場。（圖／翻攝自微博／長光衛星）

作為南海諸島中開發利用程度最高的島嶼，永興島原始面積為2.13平方公里，經填海造陸後不僅面積超過3平方公里，中國還在該島建造長達3000米的機場跑道，足以起降包含運-20大型運輸機、轟-6K轟炸機在內的所有軍用飛機。值得注意的是，目前島上駐紮的殲-16戰機可覆蓋南海多個方向，對周邊海域提供強力的空中支援。

除了軍事部署，中國也在永興島上持續完善生活便利措施，除設有火鍋店、咖啡店、軍營超市，今年8月更開設面積約100平方公尺的五金行，設有12個貨架，劃分8個類別區域，將工具配件、電器配件、安全消防、水管、門窗配件、電車配件、油漆等數千種商品供駐島居民採購。

▼解放軍殲-16戰機。（圖／翻攝自新華社）

▲解放軍殲-16殲擊機，赴俄羅斯參加國際軍事比賽。（圖／新華社）

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