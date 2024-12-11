賺了81萬！陸流行幫長者「代寫回憶錄」　作者：寫3本可買車

▲小紅書上有多位代寫回憶錄的作者。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸網上近期流行「幫老人代寫回憶錄」，作者透過長時間訪問老人，並將對方的故事加以潤飾，進而撰寫、製作成書。有作者表示，在他人生最艱難的時候，因為這份工作賺了18萬元（人民幣，下同，約台幣81萬元）。上海甚至已開始出現培訓班。

據《極目新聞》報導，從收集基礎資訊，到最終印刷裝訂回憶錄，全職寫作者可能需要花費3個月左右，至於收費，通常需要「私下溝通」，一些明碼標價的服務價格在2萬元至4萬元不等，依據文本字數與客戶要求而變化。

▲▼「代寫回憶錄」商機在小紅書上興起。（圖／翻攝自小紅書）

一名網友表示，自己的父親願意花20萬元（約台幣90.6萬元）找人代寫回憶錄。還有人表示，寫了3本回憶錄，收到的費用，可以買一輛汽車。

一名作者分享了7條為老人寫傳記的建議，包括要遵循的四項原則「真實、客觀、全面、生動」，寫作前要「廣收資料、梳理提綱」，可按時間線梳理，也可依重大事件梳理，寫作中要抓住人物特徵，如成長環境，外表、性格、氣質、語言，還有「面對事物的心」，同時，人物傳記不是流水帳，需要「增加一定的人物故事性」，注重細節和真實感，「不要過度美化或貶低人物」，要多角度思考人物的經歷和行為。

▲ 回憶錄實體書。（圖／翻攝自小紅書，上同）

一名作者明微表示，「說實話，我寫傳記不是以賺錢為目的，我還有其他寫作業務可以賺錢，之所以願意為老人寫傳記，是能夠全面性地了解他們的成長、背景、思維和生活狀況，真的可以從這些人身上獲取很多能量。」

一名寫了70本回憶錄的作者湯小白表示，「每次我去採訪老人，他們講著就哭了，情緒很容易波動，很多老人的故事其實很豐富，但很少有人陪他們聊天，他們心裡是有這樣的需求在的，但孩子不主動和他們溝通，這個想法就在心裡埋沒了。」

報導指出，事實上，代寫回憶錄，由於價格和內容標準不清晰，同時週期難以把控，從商業邏輯上說，遠未成為一門「好生意」，對老年人來說，寫一本回憶錄，價值或許不僅來自最終的文稿，更來自撰寫過程得到的耐心傾聽，甚至，老年人如果能夠自己加入寫作，這一過程本身就是一種療癒，不少人相當看好這一行的前景。