瓊瑤留下破百億遺產　平姓繼子女可否繼承？律師解答了

▲知名作家瓊瑤在4日離世，留下逾百億資產，而她的繼子女是否能繼承這分遺產，有律師出來解答。（圖／Facebook／瓊瑤）

圖文／CTWANT

知名作家瓊瑤在4日離世，並在11日一早舉行家祭，遺體火化後，送往陽明山臻善園花葬。而瓊瑤生前留下逾百億資產，她的繼子女是否能繼承這分遺產，有律師出來解答。

瓊瑤生前創作超過65本著作，其中包括《我是一片雲》、《窗外》，《六個夢》系列跟《還珠格格》三部曲等書籍，版權費的金額難以計算。加上在2015年，瓊瑤曾在大陸指控電視劇《宮鎖連城》抄襲《梅花烙》向法院提起訴訟，最終二審判她獲勝，得到500萬人民幣（約新台幣2000萬）的賠償。

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不僅如此，2007年《一簾幽夢》在中國的版權收入約2億人民幣（約新台幣9億）；《還珠格格》全球的版權費則是至少上看10億台幣，預估她光是版權費用，就超過40億台幣。

而她旗下還有三家影視公司，包含可人公司、怡人公司及仲傑公司，其中怡人由瓊瑤的兒媳何琇瓊管理，負責影視投資與藝人經紀業務。資本額為1000萬台幣，註冊了「還珠格格」及「瓊瑤」多項商標，國際分類涉及餐飲、住宿及網站服務等領域，「瓊瑤經濟」被推估共賺進上億美元。

此外，瓊瑤生前和丈夫平鑫濤共同建立的「可園」，位於東區巷內精華地段，2022年通過危老改建的條件，目前仍在改建中，市值推估高達25億。因此加總瓊瑤的各項收入後，預估她的遺產至少逾百億。

過去瓊瑤和前夫育有1子，平鑫濤和前妻則育有3名子女，因此她的遺產是否能讓繼子女繼承，讓外界相當好奇。對此，律師雷丘解答「一般來說只要結婚，民俗上會稱他為繼子繼女，可是法律上還是要看他有沒有收養，單獨收養這件事要另外特別去做，你沒有收養名義上只是姻親的關係，姻親就不能繼承」。

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