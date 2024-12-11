13歲少年竟是文盲！　「無中輟紀錄」一直在教室角落玩

▲教師失去管教權後，只能退而求其次照顧多數學生，有狀況、家庭支持低的孩子就可能被放生。（示意圖／周志龍攝）

圖文／CTWANT

「18年前，廢除教師管教權，最終受害的還是學生！」中華兒童暨家庭守護者協會執行長周明湧說，他在安置機構服務偏差孩子，十個有三個文盲，「有一位13歲少年無中輟紀錄，一直都有上學，為什麼不識字？一問之下才知道他一直在教室角落玩，老師只求他不要干擾別人。」如今，行政院擬刪家長的懲戒權，專家憂心「孩子真的被『放養』了！」

中華兒童暨家庭守護者協會執行長周明湧說，若以兒少支出項目占GDP百分比來比較，經濟合作暨發展組織（OECD）國家如日本平均近6%，台灣2019年僅為1.18%，直到2023年才提升近2%。「換句話說，台灣政府每賺100元的GDP，花在孩童身上不到2元！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

周明湧認為，政府的兒少預算如此低，給的資源不足、卻要拿掉家長的懲戒權，就好像之前限縮老師的管教權，教育部又不給足輔導教師員額，又不配給每校一位社工師，結果現在教育現場一團亂，最後老師被迫只能放棄這些孩子。

「我之前曾在安置機構服務偏差行為的孩子，每年近10個孩子中有3個是文盲，我以為他們應該有中輟紀錄，結果發現社會局、學校都沒有中輟紀錄。」周明湧說，當時他傻了，心想既然每天都上學，那為什麼會不識字？

周明湧舉其中一位13歲少年為例，這位少年跟酒癮的阿公住在一起，阿公完全對他不聞不問，就讀國小後，一開始老師常常上門拜訪，但也無濟於事，孩子若不上學就得寫書面報告，由於孩子家境清寒，甚至無法溫飽，老師於是與孩子商量，只要上學就能獲得午餐、晚餐。

「孩子上學了，但因為課業跟不上，孩子在教室裡會躁動不安、破壞秩序，老師管不動他，也沒法跟阿公溝通，於是安排孩子有一個專屬的遊戲桌，只要他安靜，玩什麼都沒關係，孩子就這樣在教室角落玩到小學畢業，卻一個字都認不得。」周明湧嘆道。

▲倡導「零體罰」，卻沒有明確規範違法標準，讓校園形成寒蟬效應，而老師也變成弱勢的一方。（圖／人本教育基金會提供）

這能怪老師嗎？周明湧說，教改之後老師多了很多工作，再加上管教權被限縮，遇到有狀況的孩子，就算一開始想努力導正，但如果沒有獲得家長、監護人的支持，就很難繼續下去。

任職於北部某小學的陳老師說，「有個學生從不做打掃工作，把他叫過來訓話一番之後，隔天學生的媽媽打電話給我，說孩子身體不舒服所以不能打掃。如果遇到這樣的家長，我們也無法多說什麼，現在老師的管教權就是如此卑微。」

陳老師說，學校做為教育最後一道防線，教師如今幾乎完全沒有反擊能力，從台中小六生棒打老師一事來看，已十分明顯。「當學生打老師，只要有深刻反省，老師大多都會原諒，但你有看過家長原諒老師嗎？老師真的很弱勢。以前的家長希望老師幫忙管孩子，現在可能要出動警察才有用了。」

周明湧說，上一個廢除管教權的群體是教師，配套措施缺乏、應有資源沒有補齊，如今已嘗過種下的苦果，如今只希望家長能保留懲戒權，以免家庭堡壘也失去功能，孩子就真的被「放養」了。

延伸閱讀

▸ 放養的孩子1／「無視7成民意反對」父母懲戒權被刪 家長怒斥「未成年犯法，請罰政院！」

▸ 新北爛尾樓1／惡建商資料造假害建案遭「砍頭」 承購戶泣訴：家沒有了

▸ 原始連結