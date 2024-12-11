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快訊／台中警開假單風波延燒！偵查隊長被聲押　21警交保1請回

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中市警局爆發集體開假單圖利案，兩波搜索行動帶回39名員警、2人遭聲押。（圖／資料照）

記者游瓊華、鄧木卿、許權毅、黃資真／台中報導

台中市警局爆發集體開假單圖利案，第一波在今年9月帶走16名員警，其中李姓偵查佐涉犯貪汙、偽造文書等罪被聲押獲准。昨(10日)上午第二波搜索行動再度帶回23人到案說明，其中太平分局偵查隊長金桂明遭到聲押禁見，另外21人交保、1人請回。金桂明也是全案爆發至今，官階最高的警官。

第一波搜查行動在今年9月，因警政署發現各地頻傳警員開單涉及弊端，要求全國警察機關自清自查，案經台中地檢署偵辦，發現有多名員警涉嫌利用締民眾交通違規勤務機會圖利，一口氣帶回16名員警，檢察官複訊後，認定被告第六分局西屯派出所李姓巡佐，涉違反犯貪污治罪條例以及使公務員登載不實公文書罪嫌，有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；其餘員警分別以3萬元至20萬元交保。

據查，李姓巡佐等10多名員警，數年前都服務於第六警分局，期間多次透過取締交通違規時，涉嫌將原本開立白單（逕行舉發）約600元至900元的罰單，竄改成紅單（當場舉發），罰額介於300元至600元，讓被取締對象減少罰款之利益。

第二波行動在昨天上午，中檢前往台中9個警分局，帶走並通知未在現場的涉案員警一共23人至廉政署調查，其中太平分局偵查隊長金桂明因涉案重大，今天凌晨5時55分被檢方聲請羈押禁見，也是本次行動中唯一遭聲押的員警，今天下午將召開羈押庭，其餘人等分別依5萬至12萬元交保，另有1人請回。

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