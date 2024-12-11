「養樂多」關閉20年上海工廠！　負責人嘆：在華市場面臨壓力

▲養樂多在中國推出「蜜桃口味」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

日本養樂多本社（Yakult Honsha）近日正式宣布一項重大決定，即關閉位於中國上海的乳酸菌飲料生產基地「上海工廠」，並在同一日全面停止，該工廠的生產活動。養樂多中國方的相關負責人表示，上海工廠目前已整合到上海總部，目的是透過重組提高生產效率。

據《南都灣財社》報導，先前日本養樂多本社宣布，為了優化資源配置，並減少固定費用支出，養樂多本社決定，將上海工廠的生產任務，轉移至中國國內的其他生產基地，如天津工廠和無錫工廠等。同時，養樂多本社也宣布，將解散當地法人實體「上海益力多乳品有限公司」。

官網資訊顯示，2002年，養樂多來到了中國地區，從廣州開始（以益力多的名稱），2003年，以養樂多的名稱在上海開始，歷經近20年的發展，養樂多（中國）集團在中國地區現已擁有53家分公司、6處生產基地。

▲養樂多在中國的發展時間線。（圖／翻攝自微博）

養樂多相關負責人曾表示，養樂多2002年進入中國內地市場初期，每天大約銷售6萬瓶，到2018年已經增加到了750萬瓶；而在2023年1月養樂多在中國市場日銷售約532萬瓶；2月日銷售量約425萬瓶；3月日銷售量約506萬瓶，「與巔峰時期相比，養樂多在華銷量明顯下滑，成長也放緩。」

數據顯示，中國國內乳酸菌飲料近年來整體銷售承壓，乳酸菌飲料類目自2022年至2024年，整體呈現均價、市佔率雙雙下滑的趨勢，此外，乳酸菌飲料的CR10集團市佔率合計超過70%，產業集中度整體較高；前四名的企業分別是養樂多、蒙牛乳業、伊利股份、娃哈哈。

業內人士指出，在健康、低糖成為主流趨勢的背景下，消費者健康意識、知識全面加強，對於補充益生菌等有了更多且更直接的選擇，「而面對越來越專業的受眾，乳酸菌飲料不再是『健康』的代名詞，反而會帶給消費者同其他飲料一樣的擔憂，因此乳酸菌飲料品牌的轉型是必須的。」