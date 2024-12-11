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控遭騙離婚！前隨扈曝光「谷辣斯新男友」：我是阿美族的備胎

谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）與李姓隨扈爆發不倫戀，不過李男今貼文，控訴Kolas騙他離婚，導致他身敗名裂，還把他當「阿美族的備胎」。（讀者提供）

▲谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）與李姓隨扈爆發不倫戀，不過李男在新的貼文，控訴Kolas騙他離婚，導致他身敗名裂，還把他當「阿美族的備胎」。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

本刊日前接獲爆料，指與前總統府發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）爆發不倫戀的李姓隨扈，在個人臉書上證實，他與Kolas確實有交往，且對方還教他「怎麼離婚比較快」，但報導一出，李男卻改口否認此事並刪文。而事隔不到一個月，本刊再接獲爆料，李男又再次貼文，控訴Kolas騙他離婚，導致他身敗名裂，還把他當「阿美族的備胎」、「我不是無中生有」，並用英文髒話痛罵Kolas是bi**h，更公布她與外籍男友的照片，稱「光明正大的帶男人回家，而我只是可有可無的備胎」。

Kolas Yotaka去年遭本刊踢爆，和已婚的李姓隨扈不倫戀，當時李男以「登聖母峰」作為和Kolas幽會的暗語，不過，Kolas至今仍矢口否認這段婚外情。本刊日前接獲爆料，取得李男在臉書上發文的截圖，他承認自己和Kolas確實有交往，且對方還承諾他只要風波一過，就會「好好在一起」，甚至教他「要怎麼離婚比較快」，他照做與妻子離婚，最後才發現一切都是Kolas的謊言。

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報導一出後，李男卻隨即改口，稱當時發文是與前妻討論監護權問題，情緒失控下為迎合前妻才發文，馬上就刪除，「因為我寫的真的不是事實。」但本刊在出刊前，多次詢問其前妻何謂「正確的版本」，以及李男的說法，事後卻遭李男反控是本刊記者在誘導。

本刊（10日）又再度接獲爆料，取得李男臉書上的貼文截圖，這次他不只痛罵Kolas，也提到自己被「指導離婚」，更稱自己不是「無中生有」，又再次證實她與Kolas的地下情，也證明本刊日前的報導皆屬實。

李男發文控訴，Kolas「搞得我身敗名裂」，他更用英文髒話稱Kolas是「bi**h」。（讀者提供）

▲李男發文控訴，Kolas「搞得我身敗名裂」，他更用英文髒話稱Kolas是「bi**h」。（讀者提供）

李男發文控訴，Kolas「搞得我身敗名裂」，他更用英文髒話稱Kolas是「bi**h」，並公布Kolas與另一外籍男友的照片，痛訴自己根本是「阿美族的備胎，別以為她（Kolas）愛族人，她愛自己比較多，別被騙子了，f**k that」。

李男還說：「這是最沉痛的教訓，我不是無中生有」，並多次哀怨自己是「被騙的備胎」，Kolas光明正大的帶男人回家，而他只是可有可無的備胎，「太可惡了，真的好可惡，這是今年發生的事情，她（Kolas）要我閉嘴」。

李男的貼文也附上Kolas與外籍男友交往的照片，寫道：「一男一女單獨在一起能幹什麼？我就問，能幹什麼」。文末，他自憐「我太慘了處處都幫她，現在我要勇敢的走下去，搞什麼鬼」。

李男的貼文也附上Kolas與外籍男友交往的照片。（讀者提供）

▲李男的貼文也附上Kolas與外籍男友交往的照片。（讀者提供）

李男的好友在貼文下方勸他：「不要每次都打這些有的沒的破事，根本沒有意義，你是一個在很多領域上都很優秀的人，別再讓家人朋友為你擔心」、「兄弟保重」等，試圖安慰李男，但李男則回覆「我心有不甘」、「可惡」。不過貼文PO出後約1小時，又遭刪除。


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