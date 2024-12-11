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父母懲戒權被刪！家長怒：以後未成年犯法，請處罰行政院

行政院擬刪《民法》中的家長懲戒權，引發全台30個家長團體不滿，一起跳出來怒批政府粗暴修法。（圖／黃鵬杰攝）

▲行政院刪《民法》中的家長懲戒權，引發全台30個家長團體不滿，一起跳出來怒批政府粗暴修法。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

行政院11月28日通過《民法》第1085條修正案刪除家長懲戒權，無視去年民調7成家長的反對，引來全國30個家長團體怒批政府侵權，專家告訴CTWANT記者，政府濫用《兒童權利公約》作為修法藉口，除去家長懲戒權又無配套措施，形同「放養」孩子，許多家長Po文痛斥「學校老師不敢教、家裡父母不能教，以後未成年人犯法，請處罰行政院！」

現行《民法》第1085條規範，父母得於必要範圍內懲戒其子女，行政院在11月28日通過法務部擬具的《民法》第1085條修正草案，將現行條文中的「懲戒」二字刪除，修正為父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為。

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此次修法引發家長反彈，全國家長團體聯盟（簡稱「全家盟」）在12月4日聯合來自全台17縣市的30個家長團體，共同召開記者會表達反對修法。國教行動聯盟（簡稱國教盟）理事長王瀚陽表示，此次修法濫用《兒童權利公約》作為修法藉口，根本是矯枉過正、因噎廢食的粗暴修法。

國教盟曾在2023年3月進行問卷調查（有效問卷3470份），結果顯示，高達70.4%的家長反對修法，89.5%的家長並認為政府應加強家庭教育資源投入。「這些數據顯示家長也支持正向教養，但認為目前修法缺乏支持與配套措施。」王瀚陽說。

全家盟理事長蕭東原認為，「懲戒不是暴力！現行民法第1085條所保障的懲戒權，是家長在合理範圍內履行教育責任的重要基石，修法不應偏廢家庭教育的完整性，建議增列『不得訴諸身體或心理暴力』，而非全面刪除。」

中華兒童暨家庭守護者協會執行長周明湧說，雖然兒虐通報案件持續增加，但只有刪除懲戒權，並不會有所幫助。《兒童權利公約》希望簽約國禁止體罰，但是也要求簽約國要有各種配套措施來幫助父母，更重要的是國家政策應該建立在對於自己國情有足夠了解的基礎上。「但這次修法並未見台灣家長管教的統計數據做支持，只拿虐童的家長作為參照，實在是以偏概全！」

多數家長支持正向教養，但認為政府並未增加相關的家庭資源，也缺乏親職教育。（圖／報系資料照）

▲多數家長支持正向教養，但認為政府並未增加相關的家庭資源，也缺乏親職教育。（圖／CTWANT資料照）

對這次修法，法務部指出是參考《兒童權利公約》第19條規定及相關一般性意見，符合日本及南韓近年來的相關修正，接軌國際潮流。周明湧抨擊只學半套，他以日本舉例，「日本於1994年簽署《兒童權利公約》，便在中央成立『兒童家庭廳』、在地方依據人口數設立『兒童相談所』，給足兒少安置機構經費，官方、民間一起協力合作。」

周明湧說，少子化讓日本民間機構安置的孩子減少，多出來的專業人力便與官方的兒童相談所合作，進行在地的家庭支持，類似家務指導員、親職喘息服務、育兒指導員、安親等，充分支持弱勢家庭的實際執行面，投入實際人力支持。

反觀台灣，2013年兒童局併入衛福部「社會及家庭署」之下的一個組織，層級調降後使得兒少權益邊緣化，兒少事務多頭馬車分散在教育部、衛福部等單位，缺乏統一調度與管理，更別說兒少預算少得可憐。王瀚陽指出，教育部對家庭教育支持長期不足，家庭教育每年僅3億元預算，占總預算不到0.1%。「政府倡導正向管教，但未提供實質支持，如果未來進一步削弱家長的管教權，將使家庭親職教育陷入更大的困境。」

周明湧認為應設立一個中央統籌機構，例如兒童家庭署；其次是要增加兒少預算。「政府如果真把少子化當作國安危機，應該要增加政府實質支持家庭和兒童的預算，依據兒童所在地的人口與家庭數，編列能夠進入家庭的服務的人事費與方案費用。」

周明湧說，如果資源不走入家庭，永遠都只是有錢有閒的家庭能夠前往辦理講座、親子育兒課程的家庭教育中心，對於減少兒虐的幫助是薄弱的。「不去解決問題，反而削弱家長的管教權，我想未來少子化將更嚴重，因為養一個孩子的成本與代價都太高了！」

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