　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／檢察長大調動！24名入圍名單出爐　「2關卡」決定人選

▲▼ 法務部外觀。（圖／記者劉昌松攝）

▲法務部預計年度檢察長調動將有4到10名職缺，吸引24人角逐參選。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部11月啟動檢察長遴選作業，票選檢審委員公開徵求報名(推薦)人選，2日下午報名截止，共有包括現任法務部檢察司長郭永發、法制司長洪家原在內，24名檢察官參與角逐，票選檢審委員預計舉辦說明會，與候選人面對面交流後，由檢審會共同討論入圍名單，交由法務部長鄭銘謙圈選新派任檢察長。

因新北地檢署檢察長余麗貞、桃園地檢署檢察長俞秀端、彰化地檢署張檢察長曉雯、高雄地檢署檢察長洪信旭職期將屆，4個職缺將牽動全國檢察首長調動，法務部11月8日公告，法務部長將一併考量其他尚未任滿的檢察長過去整體表現或調任其他司法行政職務以增加不同歷練，預估這次擬任檢察長之職缺數為4至10名

9位票選檢審委員隨即徵求候選人報名或推薦名單，經彙整最終候選人名單共計24位，9位票選檢審委員將開始向全國檢察官及各界蒐集意見，並邀請所有候選人12月9日到法務部舉辦見面說明會，進行交流或提問，訂於12月12日下午召開會前會討論，由檢審會在12月13日的正式會議後提出入圍名單。至於實際檢察長缺額還有待法務部長公布確認。

票選檢審委員公告的檢察長報名候選人完整名單如下(順序依司法官期別)：

林綉惠 臺高檢署檢察官(24)
李靜文 高雄高分檢檢察官(32)
郭永發 法務部檢察司司長(33)
洪家原 法務部法制司司長(34)
謝名冠 臺中高分檢主任檢察官(34)
戴東麗 臺高檢署檢察官(34)
林李嘉 新竹地檢署檢察官(35)
洪景明 宜蘭地檢署檢察官(35)
蘇佩鈺 臺高檢署檢察官兼行政院洗防辦執行秘書(36)
許祥珍 臺北地檢署檢察官(36)
林映姿 法律事務司副司長(37)
孫治遠 法務部廉政署主任秘書(37)
吳廣莉 法務部行政執行署士林分署長(37)
陳建弘 臺南高分檢檢察官(37)
王以文 法務部參事兼代理主任秘書(38)
吳怡明 最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長(38)
陳淑雲 警政署政風室主任(38)
林秀敏 法務部保護司副司長(38)
蕭方舟 臺北地檢署檢察官(38)
林黛利 臺北地檢署檢察官(39)
林彥良 臺中地檢署檢察官(40)
王亞樵 基隆地檢署檢察官(40)
王柏敦 高雄高分檢署檢察官兼任廉政署南調組組長(40)
劉俊杰 臺中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長(41)

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃子韜、徐藝洋結婚領證了！
好天氣沒了！明起雨灌北台灣「3地警戒」
快訊／新北「唯一二輪戲院」再傳熄燈
遭黑道硬塞10萬塊！周思齊揭「假球案」內幕
女護專生探視臥病阿嬤　半路遇死劫奪命畫面曝
北市3路段明日管制！範圍曝光
快訊／檢察長大調動！24名入圍名單出爐
社區普渡變全武行　兩婦互嗆「破X」大打出手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

奪命畫面曝！打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

快訊／檢察長大調動！24名入圍名單出爐　「2關卡」決定人選

護健保不要稅、反廢死遊行12／3凱道登場　北市警公布管制路段

林志玲老爸收藏大公開！大方拍賣募「志玲姊姊」弱勢童教育費

快訊／不服京華城土地遭扣押！鼎越「2度抗告成功」發回更裁

社區普渡變2女格鬥！互嗆「嫁不出去、老公跟人跑」　雙雙起訴

快訊／新北貨梯變奪命大怒神　直墜1F...1人失去心跳送醫不治

雲林19歲女大生失聯...遺體北港溪尋獲　7天內疑3人墜溪亡

驚險畫面！女駕駛進站誤踩油門　加油員挨撞瞬間痛到跪倒在地

「喪屍煙彈」毒駕害警殉職首例　肇事者被起訴...最重判無期！

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

奪命畫面曝！打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

快訊／檢察長大調動！24名入圍名單出爐　「2關卡」決定人選

護健保不要稅、反廢死遊行12／3凱道登場　北市警公布管制路段

林志玲老爸收藏大公開！大方拍賣募「志玲姊姊」弱勢童教育費

快訊／不服京華城土地遭扣押！鼎越「2度抗告成功」發回更裁

社區普渡變2女格鬥！互嗆「嫁不出去、老公跟人跑」　雙雙起訴

快訊／新北貨梯變奪命大怒神　直墜1F...1人失去心跳送醫不治

雲林19歲女大生失聯...遺體北港溪尋獲　7天內疑3人墜溪亡

驚險畫面！女駕駛進站誤踩油門　加油員挨撞瞬間痛到跪倒在地

「喪屍煙彈」毒駕害警殉職首例　肇事者被起訴...最重判無期！

狂！「競技疊杯亞錦賽」台灣奪48金　13歲少女手速刷新世界紀錄

黃子韜、徐藝洋結婚領證了！　曬登記照樂喊：目標已達成

尿出「3種尿」是警訊！醫：喝很多水都沒用快就醫

不只陳傑憲是摩羯座！周杰倫、李李仁　3男星也是寵妻魔人代表

旅客注意！荷蘭12／9起實施境管　跨越德、比需查驗護照

快訊／新北「唯一二輪戲院」再傳熄燈　在地人：好不容易熬過疫情

奪命畫面曝！打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

Uber Eats請吃詹記火鍋！1人中獎10人同行　還送免費鴨血、豆腐

新竹薇閣經營17年「宣布熄燈」！最後營業時間曝　網嘆：感謝照顧

ETtoday「死刑」專題入圍曾虛白新聞獎　評審：給我們很多具體資訊

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

即／台中LaLaport女員工突昏倒！送醫搶救不治

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

即／進校園帶走小六生　台中2警申誡所長調職

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

台中小六生遭警帶走　老師到派出所又撤告

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原過程

基隆八斗子夜市雞排攤1員工遭砍送醫

「別逼我從高醫跳下來」　女學生遭性騷收到掛號又怒了

國小師生衝突全進派出所　老師曝撤告理由

高醫名師邀女學生同房　「跟我擠一間」私訊曝

即／18歲女護生深夜打工下班遭撞噴　傷重不治

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／雲林台78線自撞車禍　男駕駛頭顱破裂死亡

更多熱門

相關新聞

行政院通過打詐綱領2.0　5面向、3目標全面抑制詐欺犯罪危害

行政院通過打詐綱領2.0　5面向、3目標全面抑制詐欺犯罪危害

為有效應對不斷進化的詐欺犯罪型態，行政院於今(28)日院會通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐」、「堵詐」、「防詐」、「阻詐」、「懲詐」5大面向推動跨部會合作，並將「運用AI防制、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」列為規劃重點，訂出「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3大目標，全面抑制詐欺犯罪危害，為國人打造更安全的生活環境。

民法刪「懲戒權」　父母教養未成年子女不得有身心暴力行為

民法刪「懲戒權」　父母教養未成年子女不得有身心暴力行為

2024更生美展開幕　法務部長鄭銘謙祝福

2024更生美展開幕　法務部長鄭銘謙祝福

司法首次！遴選檢察長要辦面試會

司法首次！遴選檢察長要辦面試會

快訊／「依托咪酯」改列二級毒品　單純持有就會面臨犯罪刑罰

快訊／「依托咪酯」改列二級毒品　單純持有就會面臨犯罪刑罰

關鍵字：

檢察長遴選檢審會法務部

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮

即／台中LaLaport女員工突昏倒！送醫搶救不治

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」

女兒出道！　AV女優引退了　

即／進校園帶走小六生　台中2警申誡所長調職

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

B群「最佳服用時機」成分是關鍵！她點名1種不要睡前吃

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面