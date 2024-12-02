快訊／檢察長大調動！24名入圍名單出爐　「2關卡」決定人選

▲法務部預計年度檢察長調動將有4到10名職缺，吸引24人角逐參選。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部11月啟動檢察長遴選作業，票選檢審委員公開徵求報名(推薦)人選，2日下午報名截止，共有包括現任法務部檢察司長郭永發、法制司長洪家原在內，24名檢察官參與角逐，票選檢審委員預計舉辦說明會，與候選人面對面交流後，由檢審會共同討論入圍名單，交由法務部長鄭銘謙圈選新派任檢察長。

因新北地檢署檢察長余麗貞、桃園地檢署檢察長俞秀端、彰化地檢署張檢察長曉雯、高雄地檢署檢察長洪信旭職期將屆，4個職缺將牽動全國檢察首長調動，法務部11月8日公告，法務部長將一併考量其他尚未任滿的檢察長過去整體表現或調任其他司法行政職務以增加不同歷練，預估這次擬任檢察長之職缺數為4至10名

9位票選檢審委員隨即徵求候選人報名或推薦名單，經彙整最終候選人名單共計24位，9位票選檢審委員將開始向全國檢察官及各界蒐集意見，並邀請所有候選人12月9日到法務部舉辦見面說明會，進行交流或提問，訂於12月12日下午召開會前會討論，由檢審會在12月13日的正式會議後提出入圍名單。至於實際檢察長缺額還有待法務部長公布確認。

票選檢審委員公告的檢察長報名候選人完整名單如下(順序依司法官期別)：

林綉惠 臺高檢署檢察官(24)

李靜文 高雄高分檢檢察官(32)

郭永發 法務部檢察司司長(33)

洪家原 法務部法制司司長(34)

謝名冠 臺中高分檢主任檢察官(34)

戴東麗 臺高檢署檢察官(34)

林李嘉 新竹地檢署檢察官(35)

洪景明 宜蘭地檢署檢察官(35)

蘇佩鈺 臺高檢署檢察官兼行政院洗防辦執行秘書(36)

許祥珍 臺北地檢署檢察官(36)

林映姿 法律事務司副司長(37)

孫治遠 法務部廉政署主任秘書(37)

吳廣莉 法務部行政執行署士林分署長(37)

陳建弘 臺南高分檢檢察官(37)

王以文 法務部參事兼代理主任秘書(38)

吳怡明 最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長(38)

陳淑雲 警政署政風室主任(38)

林秀敏 法務部保護司副司長(38)

蕭方舟 臺北地檢署檢察官(38)

林黛利 臺北地檢署檢察官(39)

林彥良 臺中地檢署檢察官(40)

王亞樵 基隆地檢署檢察官(40)

王柏敦 高雄高分檢署檢察官兼任廉政署南調組組長(40)

劉俊杰 臺中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長(41)