歷經7年終收押鄭文燦！檢察長俞秀端明年1月卸任　未來動向受矚目

▲桃園地檢署檢察長俞秀端，歷任大案後，將於明年1月間卸任。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

偵辦前桃園市長鄭文燦相關貪污案件，桃園地檢署在歷經艱難後，順利收押鄭文燦，也讓桃園地檢署檢察長俞秀端再引起重視。俞秀端在台北地檢署期間偵辦許多大案，經過拔擢後接任桃園地檢署檢察長，由於她任期將於明年一月屆滿，屆時將會調職，因此鄭文燦案也成為她卸任前的代表作。

俞秀端是司法官35期結業的檢察官，她出身礦工家庭，家境並不富裕，從小也罹患紅斑性狼瘡，但她不畏艱困環境，苦讀考上司法官。她在台北地檢署任職後，也偵辦過華隆集團超貸案、北投纜車弊案、中興銀行掏空案、總統府前副祕書長陳哲男司法黃牛案，辦案能力頗受好評。

俞秀端在2019年1月間獲得法務部前任部長蔡清祥拔擢，出任連江地檢署檢察長，之後陸續接掌花蓮、彰化、桃園地檢署，由於檢察長任期為6年，俞秀端擔任檢察長的任期將於明年1月屆滿，屆時她將卸任檢察長工作。由於同時間檢察長任滿的還有高雄地檢署檢察長洪信旭、新北地檢署檢察長余麗貞、彰化地檢署檢察長張曉雯3位，預計屆時將有一波檢察高層人事調動；為此，法務部也將在今年11月啟動相關人事作業。

另外鄭文燦日前遭收押後，依照檢方辦案習慣，鄭文燦可能會羈押到11月期滿前，才遭到起訴，也就是鄭文燦案偵結起訴，剛好遇到法務部啟動檢察人事調動相關作業時間。屆時法務部長鄭銘謙對於俞秀端是否另有重用，或是調回高等檢察署任職，引起注目。

本次鄭文燦相關貪污案件，桃園地檢署7年前就已經立案，歷經2位檢察長、4位檢察官偵辦後，兩度簽結。但俞秀端上任後，點名桃檢黑金專組檢察官陳嘉義，從原本偵辦本案的黑金專組主任檢察官康惠龍手上接下案件；又將康惠龍升任襄閱主任檢察官，繼續操盤全案；此外又另外找了經驗豐富的呂象吾兩位主任檢察官參與本案，讓沉寂7年的舊案起死回生，這案件也成為俞秀端卸任前的代表作。而本案歷經3度聲押，終於順利收押鄭文燦，雖然案件暫時告一段落；但外傳鄭文燦另涉他案，也許在4個月後的起訴書內，可以看出其他端倪。