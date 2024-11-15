司法首次！遴選檢察長要「面試」　檢審會公開徵求推薦名單

▲法務部提前公告檢察長遴選作業期程，檢審會將試辦候選人「見面說明會」。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

因應全國有4個地檢署檢察長任期即將屆滿，法務部預計年底最多會有10個檢察機關首長連帶調動，票選檢審委員15日公告徵求檢察長候選人報名及推薦，為了避免私下不當接觸互動，特別的是，這次檢察長遴選過程將首度試辦「見面說明會」，檢察長候選人可親自與檢審委員面對面交流，將成為檢察長面試會的首例。

新北地檢署檢察長余麗貞、桃園地檢署檢察長俞秀端、彰化地檢署張檢察長曉雯、高雄地檢署檢察長洪信旭職期將屆，需要至少4名新任檢察長，法務部8日公告，部長鄭銘謙將一併考量其他尚未任滿的檢察長過去整體表現或調任其他司法行政職務以增加不同歷練，預估這次擬任檢察長之職缺數為4至10名。

法務部預定在12月13日舉行檢察官人事審議委員會，由檢審委員提出職缺數2倍的建議入圍名單，經部長圈選後，將於12月27日公布遴選及派任之新任、遷調檢察長名單，徵詢檢審會意見。

9名基層票選出來的檢審委員15日發布聯合公告，從11月15日到12月2日止，受理檢察長候選人報名及推薦，依往例，被推薦者將會認本人意願後，統一公告全部候選人，向全國檢察官及各界廣徵意見。

為了避免候選人與委員不當私下接觸，將12月9日在法務部舉行「見面說明會」，限全體檢審委員以及有意願出席的候選人到場，預計每位候選人時間為8至15分鐘，讓候選人自述經歷與理念，並與檢審委員交流，現場不作PPT簡報、不看書面資料。