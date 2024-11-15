　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

司法首次！遴選檢察長要「面試」　檢審會公開徵求推薦名單

▲▼ 法務部外觀。（圖／記者劉昌松攝）

▲法務部提前公告檢察長遴選作業期程，檢審會將試辦候選人「見面說明會」。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

因應全國有4個地檢署檢察長任期即將屆滿，法務部預計年底最多會有10個檢察機關首長連帶調動，票選檢審委員15日公告徵求檢察長候選人報名及推薦，為了避免私下不當接觸互動，特別的是，這次檢察長遴選過程將首度試辦「見面說明會」，檢察長候選人可親自與檢審委員面對面交流，將成為檢察長面試會的首例。

新北地檢署檢察長余麗貞、桃園地檢署檢察長俞秀端、彰化地檢署張檢察長曉雯、高雄地檢署檢察長洪信旭職期將屆，需要至少4名新任檢察長，法務部8日公告，部長鄭銘謙將一併考量其他尚未任滿的檢察長過去整體表現或調任其他司法行政職務以增加不同歷練，預估這次擬任檢察長之職缺數為4至10名。

法務部預定在12月13日舉行檢察官人事審議委員會，由檢審委員提出職缺數2倍的建議入圍名單，經部長圈選後，將於12月27日公布遴選及派任之新任、遷調檢察長名單，徵詢檢審會意見。

9名基層票選出來的檢審委員15日發布聯合公告，從11月15日到12月2日止，受理檢察長候選人報名及推薦，依往例，被推薦者將會認本人意願後，統一公告全部候選人，向全國檢察官及各界廣徵意見。

為了避免候選人與委員不當私下接觸，將12月9日在法務部舉行「見面說明會」，限全體檢審委員以及有意願出席的候選人到場，預計每位候選人時間為8至15分鐘，讓候選人自述經歷與理念，並與檢審委員交流，現場不作PPT簡報、不看書面資料。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／19歲奧客縱火燒死刺青店夫妻！國民法官判無期
盤點中華隊「12位高顏值球員」！他被封中職吳奇隆
北市國中驚爆連續性侵案　受害女同學遭校方「冷暴力」逼轉學
薄瓜瓜情定醫院千金！護理師證實：人長得帥又客氣
LIVE／天兔「暴風圈觸陸」4地區炸雨　氣象署最新說明
「自然人憑證」詐騙　北市女2000萬沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／19歲奧客縱火燒死刺青店夫妻！搬病想脫罪…國民法官判無期

買Switch變科學麵！高雄男坑百人金額破百萬　關3個月出來繼續騙

驚天詐術！自然人憑證竟成詐財工具　北市女慘被騙走2千萬

司法首次！遴選檢察長要「面試」　檢審會公開徵求推薦名單

摳腳檳榔大叔化身直播正妹　戀愛腦粉絲狂斗內...真相曝光崩潰了

RCA二軍案遭最高法院發回更審　被害人怒：不知還要等多久

水源快速道路水泥車自撞護欄翻覆　駕駛受困2小時...送醫不治

險墜百米深山谷！貨車下坡煞車失靈　大石卡車輪3人逃死劫　　

知名女僕貓餐廳淪後宮！淫惡蘿莉控扮善心老闆　辱3少女最小15歲

快訊／台南安平運河驚傳落水　50歲女子獲救送醫

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

黃仲崑演活《影后》王董　喊想退休「都叫我演失智」

快訊／19歲奧客縱火燒死刺青店夫妻！搬病想脫罪…國民法官判無期

買Switch變科學麵！高雄男坑百人金額破百萬　關3個月出來繼續騙

驚天詐術！自然人憑證竟成詐財工具　北市女慘被騙走2千萬

司法首次！遴選檢察長要「面試」　檢審會公開徵求推薦名單

摳腳檳榔大叔化身直播正妹　戀愛腦粉絲狂斗內...真相曝光崩潰了

RCA二軍案遭最高法院發回更審　被害人怒：不知還要等多久

水源快速道路水泥車自撞護欄翻覆　駕駛受困2小時...送醫不治

險墜百米深山谷！貨車下坡煞車失靈　大石卡車輪3人逃死劫　　

知名女僕貓餐廳淪後宮！淫惡蘿莉控扮善心老闆　辱3少女最小15歲

快訊／台南安平運河驚傳落水　50歲女子獲救送醫

國民年金保險15週年服務人員表揚　台東再獲佳績

女友大戰2回合「他興奮1舉動」　交往3個月要當爸了！網傻：沒腦袋

白柴歐巴5年前後對比　長出超厚圍巾、腮幫子「眼神一樣派」

源田壯亮喜歡台式應援　想敲郭俊麟安打

嘉藥深化國防教育　激發學子投身保家衛國

馬丘比丘驚見「女遊客狂灑骨灰」！　粉塵瀰漫被罵爆

快訊／19歲奧客縱火燒死刺青店夫妻！搬病想脫罪…國民法官判無期

理財周刊／美股新變數

愛神眷顧！「4生肖」2024年底前有機會擺脫單身

英勇義消捕蜂被螫死！張善政慰問家屬　允諾提升捕蜂捉蛇安全

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

社會熱門新聞

即／苗栗小五女生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折

浪浪襲台南馬場釀3死3傷！　價值8百萬賽馬活活嚇死

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

男人性慾2天1次　獸父性侵幼女664次

保時捷嘉義墜海　花內褲駕駛站車上待援

北市水泥車撞護欄翻覆　駕駛送醫不治

小甜甜開罵「又渣又爛 」　前夫3度怒告連敗確定

33歲男越南離奇亡　託夢前妻「殯儀館變夜店」

錢櫃22歲女員工墜樓亡　「踩菜籃關窗」原因曝光

嘉義宮廟遭4人狂砸　屋主開槍還擊

光電大廠人妻出軌3男　收大雕照秒衝摩鐵

即／內湖工地水泥塔倒塌！騎士遭砸緊急送醫

知名女僕貓餐廳淪後宮！淫惡老闆辱3少女最小15歲

即／水源快速道路嚴重事故！水泥車駕駛受困

更多熱門

相關新聞

快訊／「依托咪酯」改列二級毒品　單純持有就會面臨犯罪刑罰

快訊／「依托咪酯」改列二級毒品　單純持有就會面臨犯罪刑罰

俗稱喪屍煙彈的「依托咪酯」近來氾濫問題嚴重，甚至爆出陸軍役男、員警吸食的事件，引發各界關注。對此，法務部次長黃世杰今（14日）在院會後記者會表示，稍早的毒品審議委員會已將依托咪酯等三項化學物質，改列為第二級毒品，強化查緝的力道、裁罰刑度等，單純持有也會構成犯罪行為。

法務部擬修法　「特殊重大暴力犯罪類型不得假釋」

法務部擬修法　「特殊重大暴力犯罪類型不得假釋」

法拍也有雙11！勞力士「藍水鬼」、紫色保時捷

法拍也有雙11！勞力士「藍水鬼」、紫色保時捷

快訊／傳將接任欣欣百貨董座　高嘉瑜回應了

快訊／傳將接任欣欣百貨董座　高嘉瑜回應了

法務部部長視導台南高分檢署慰問全體員工

法務部部長視導台南高分檢署慰問全體員工

關鍵字：

檢察長遴選檢審會法務部

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗小五女生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折

委內瑞拉11比0荷蘭　進12強複賽

不是怕感冒！醫師：這兩天外出一定要戴口罩

快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！迎娶博愛醫院許家千金

44歲本土劇女星生了！

浪浪襲台南馬場釀3死3傷！　價值8百萬賽馬活活嚇死

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

中華隊賽後記者會「2翻譯」記憶力超強

天兔加速了「提早明午跳上岸」　風雨最猛地區出爐

雙11淘寶女裝賣場「退貨率超70%」

更多

最夯影音

更多

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面