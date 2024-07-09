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法務部檢察首長交接典禮　北檢「3位檢察長」同框成焦點

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢署代理檢察長蔡偉逸（左）交接印信給王俊力（右），由法務部長鄭銘謙監交。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部9日辦理3位檢察首長就職宣誓典禮，高雄高分檢檢察長費玲玲屆期卸任，遺缺由台南高分檢檢察長朱家崎接任，行政執行署署長黃玉垣則獲新派擔任台南高分檢檢察長，此外，新任的台北地檢署檢察長王俊力，從代理檢察長蔡偉逸手中接下首長印信，監交人正是5月才從北檢檢察長一職退休的法務部長鄭銘謙，交接儀式出現三位「北檢檢察長」同框的難得畫面。

鄭銘謙致詞時，感謝將調任最高檢檢察官的費玲玲過去在檢察長工作上的努力，積極強化二審功能，成立妥適上訴研議小組、辦理再議案件自行調查降低發回續查率、強化轄區各檢察、廉政、調查機關業務聯繫，並相信接任的朱家崎擁有充足的實務及行政經驗，必能在前任首長奠定的良好基礎上，繼續帶領及推動高雄高分檢署各項業務。

▲▼高雄高分檢署檢察長費玲玲（左）交接印信給朱家崎（右），法務部長鄭銘謙監交。（圖／記者劉昌松攝）

▲高雄高分檢署檢察長費玲玲（左）交接印信給朱家崎（右）。（圖／記者劉昌松攝）

鄭銘謙並指出，新任台南高分檢署檢察長黃玉垣工作態度積極認真，善於溝通協調，足能勝任二審檢察長職務，而王俊力在調查局長任內，帶領調查局同仁全力反制中共滲透與認知作戰，偵辦竊取國安商業秘密及陸企人才挖角等案件，有效維護國家安全，111年九合一、113年二合一選舉查察，績效卓著，辦案及領導能力深獲肯定，足堪委以重任，帶領台北地檢署迎接新的挑戰，打擊各類不法犯罪。

▲▼台南高分檢署檢察長朱家崎（左）交接印信給黃玉垣（右），法務部長鄭銘謙監交。（圖／記者劉昌松攝）

▲台南高分檢署檢察長朱家崎（左）交接印信給黃玉垣（右）。（圖／記者劉昌松攝）

王俊力表示，北檢轄區有許多重要政府機關企業總部，人口稠密，案件類型往往非常繁雜，不乏社會矚目案件，他會以戒慎恐懼之心帶領同仁審慎執法，並提出五項目標，包括提供優質辦案環境，激勵檢察士氣；辦案精緻化並重視程序正義；強化科技辦案，發揮團隊精神；彰顯公益，嚴懲重大犯罪；以及重視柔性司法，讓民眾感受有溫度的司法。

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