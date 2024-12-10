　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

分手原因第1名「為錢吵架」！糖爹翻轉拜金：先談麵包感情更順利

▲▼晚餐約會。（圖／CFP）

▲「乾爹」包養「甜心」的關係，經常受到社會眼光批判。（示意圖／CFP）

記者林育綾／台北報導

「糖爹(Sugar Daddy)」大方給錢、買奢華品寵溺女伴的交友文化成為話題，卻有不少「甜心(Sugar baby)」被貼上「拜金女」標籤，遭受社會異樣眼光和道德批判。不過身為乾爹的Darren Chan 提到，他觀察9成以上的關係破滅都是為了「錢」的問題，因此「先談麵包，再談愛」這樣的順序反而讓感情更順利，而女性勇敢選擇有錢的伴侶，一點都不需要感到可恥或羞愧。

●乾爹親曝：所有關係都離不開「錢」

[廣告]請繼續往下閱讀...

來自馬來西亞的Darren不僅是Sugar Daddy，也是甜心寶貝「Sugarbook 網站」的創辦人。他分享，自己出身在一個非常傳統的家庭，目睹許多關係的決裂都是為了「錢」而起衝突，也在幾年前看過數據統計，伴侶或情人分手原因大多是為錢爭吵，其次才是劈腿、不忠。

▲▼「乾爹」包養「甜心」的關係受到社會批判，但Sugarbook創辦人Darren表示，大方說出自己想要有錢的對象，不需要感到羞愧。（圖／Sugarbook提供）

▲Sugarbook創辦人Darren表示，大方說出自己想要有錢的對象，不需要感到羞愧。（圖／Sugarbook提供）

他直言，雖然這個社會不斷強調性別平等，人們期望無論男女，在工作、事業發展、感情上，都能得到公平的待遇和機會，不過大家都心知肚明，「這件事到現在還沒真正發生。」尤其在東方文化，社會對女性表達需求總有許多道德批判，女性選擇愛什麼樣的人、跟誰交往，都會受到很多眼光注目和議論。

但是Darren 話鋒一轉要人思考「你有姊妹嗎？如果你的姊妹跟一個有錢人在一起，你會不會為她高興？」當我們身邊的女性親友，她的另一半事業有成、可靠、有錢，我們通常會祝福這段關係，因為這表示她可能得到好的照顧和生活品質，「但我們對待陌生女性，態度卻截然不同。」

如果一個素昧平生的女性，在擇偶條件提到金錢、物質的需求，大家多半會批評她現實、拜金，進行道德審判，「這十分不公平，而我想改變這件事。」

Darren問，「為什麼男性總是可以大聲說自己喜歡年輕、漂亮、身材好的女生，而女生不能大方說自己想找有錢、對她好的對象？」

很多人害怕談錢，「但所有的關係，都能視為一場交易。」人們總會質疑，金錢能否換來一段真愛，「那我反過來問，貧窮能換來一段好關係嗎？」任何事都不可能脫離金錢，包括約會上餐廳、看電影、搭車，化妝、打扮，全部都需要錢。

約會,拜金,浪漫（圖／視覺中國CFP）

▲所有關係建立，都離不開金錢。（圖／視覺中國CFP）

●先談麵包，再談愛

他認為現代人習慣先談戀愛，才慢慢磨合價值觀，但往往在付出感情後，才發現尤其金錢觀不合、供需無法配合，問題只會變得更棘手。不如將順序反過來，「先談麵包，再談愛」，雙方開誠佈公講好條件、需求，再決定要不要愛。

他創辦Sugarbook有一個使命，讓女性在選擇理想的關係時，擁有話語權，能夠直接說出自己的期待與需求，不必拐彎抹角，不必壓抑，至少在這個平台上不會遭受歧視、議論、批判，「某程度來說，甜心關係可說是為女性賦權」。

Darren透露自己與女友的關係也是由他供應金錢，對方提供情感陪伴，兩人愛情長跑9年，感情穩定，即將結婚。而所謂的「甜心關係」也並非外界誤解的，單純只是金錢與情感的交易，「錢」只是冰山一角，雙方的交友圈、人脈也可能會結合，甚至成為一起成長、創業的夥伴。

若是糖爹較有社會歷練，可能會扮演人生導師的角色，提供人生方向、創業指導、投資與建議。例如有位美國會員Vanessa，創業成立唇膏品牌，她的甜心爹地也投資了她的唇膏事業，甚至找身邊的朋友一起投資，達到雙贏、多贏局面。

●面對負評和質疑「繼續往前走」

無論是渴望尋找一對一的認真關係、開放式關係、尋求人生導師、想要生活費、零用錢等，Darren說「我們要讓會員知道，可以放心說出自己的需求，不會有任何人強迫你接受不想做的事。」平台除了有團隊把關，也會跟在地警政單位合作，若會員有不當行為，都會採取法律行動。

不過他承認，「甜心關係」這樣的價值觀，仍需要持續與外界溝通，還有漫長的路，但他相信自己是走在對的路上，「我常跟團隊員工們說，如果都沒人罵我們，才表示我們失敗了。」面對外界對質疑、指控，他豁達表態，很歡迎各方指教，但有些評論是錯的，可以去澄清、討論，只是沒必要逐一回覆，平台傳遞了立場後，就繼續勇敢往前走。

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲包養網站創辦人認為，先談好條件，合得來再談愛，這樣的順序會讓感情發展更順利。（示意圖／CFP）

台灣人使用網路情形相當活躍，Darren觀察到是很好的市場，才會在去年11月正式進軍，目前全台會員數已達到15萬，穩定成長。雖然Sugarbook的行銷手法給人高級、奢華的印象，不過他說，實際上會員有各式各樣的人、各式各樣的生活方式，「甜心關係」也不僅限於男對女，例如台灣性平意識相當進步，「很歡迎LGBTQ朋友也來使用」。

他得知很多人都想嘗試，卻害怕被貼標籤，但這裡的甜心會員也不見得都是缺乏經濟能力，也有不少家庭背景和各方面條件都很好的女生，平台等於創造一個機會，讓她們能遇見更匹配的對象。「我想再次傳遞這個觀念：說出你的期待，說出你理想的關係，都是沒問題的。」

●甜心寶貝現身說法

「甜心寶貝」Nina原先是空服員，當時工作疲憊，壓力也非常大，很渴望改變，透過同事的介紹，決定嘗試甜心關係，「結果這次嘗試，改變了我的生活。」她遇見現在的男友Eric，是一位40多歲的財務經理，性格成熟穩重，對她也非常尊重、體貼。

剛開始她也掙扎過，會擔心旁人的眼光，甚至怕親友疏遠自己，但隨著時間過去，她在跟Eric的關係中感受到前所未有的被支持和珍惜，心中的疑慮逐漸散去了，意識到「重要的是自己過得開心，而不是被他人的眼光束縛」。

▼甜心寶貝Nina現身說法，在這關係中反而感到前所未有的被尊重和珍惜。（圖／Sugarbook提供）

▲▼「乾爹」包養「甜心」的關係受到社會批判。甜心寶貝Nina現身說法，在這關係中反而感到前所未有被尊重、支持和珍惜。（圖／Sugarbook提供）

成為甜心寶貝後，最大的收穫和改變是財務自由，不再背負繁重的工作壓力，能夠自由安排時間。過去擔任空姐時，總是忙到無暇學習和追求夢想，但Nina一直渴望學法語，也對藝術和繪畫充滿興趣，男友Eric得知後，特地幫她找到一位知名畫家擔任私人老師，並負擔所有費用。

如今她除了白天學法語、繪畫、做瑜伽，也會自行投資股票和房地產，每月與男友見面兩三次，一起參加品酒會或旅行。「讓我最驚訝的是在這樣的關係中，除了得到物質上的支持，追求夢想的心願也被真正理解，非常感動，這是以前感情經驗中沒體驗過，也沒想過的。」

●婦團：包養關係的「權力不對等」

對於所謂乾爹與甜心的包養關係，國內婦女團體警告，可能不如表面的美好，仍要注意潛在問題和危機。婦女救援基金會執行長杜瑛秋接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，包養關係存有「權力不對等」問題，還有身心上的風險，她曾遇過求助個案被拍攝性影像威脅，以此控制人身自由。

她解釋，由於包養關係通常是一方有經濟需求，而另一方提供，雙方也會簽契約，但給錢的那一方往往佔上風，控制權較大，甚至在她接觸的求助個案中，有人遭到暴力對待，或是遇到難以忍受的性癖好。

還有不少「乾爹」其實有家室，被包養的一方等於是「小三」角色，不僅要承受社會眼光、心理壓力，還要小心遭到原配提告，雖然在刑事上通姦已經除罪，但在民法上依然可能面臨賠償責任。

另外有些包養方，會強迫簽下不平等契約，又或是在合約中提出每個月要發生幾次性關係，如果沒達到要求，還會「扣錢」。杜瑛秋說，「這種關係，一樣會為錢爭吵，如果不是為了錢，很少人願意走入這種不對等的關係。」

她強調，並不是反對親密關係有經濟上的支持，但她認為，「如果是因為愛而想付出，那就直接給，不需要簽契約，一旦有了契約關係，就有權力不對等問題。」

▲婦女協會提醒，曾遇過個案在包養關係中，受到不當對待，建議應立即求助。（圖／CFP）

杜瑛秋提醒，許多包養契約其實不具有法律效力，像是牽涉人身自由、拍攝性影像都屬違法，就算不履行合約，也不需要賠償；但很多受害者不懂法律，而在恐懼下被對方控制。

因此以協會的立場來說，她確實反對包養，也不認同「為女性賦權」的說法，但提醒想要嘗試的人，「真的要考慮再三，並謹慎保護自己，如果遇到困難，還是要求助相關協會或報警」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
數發部推「打詐LINE貼圖」免費領　鄉民看一點傻眼
趙少康「插管9小時」　宣告回歸：這次我不會走了
奈良美智收到賴清德生日賀卡High了
蘋果「1經典設計」恐走入歷史　iPhone新機爆料流出！
她肚子痛忍3個月！醫一照「腎臟掉下來了」
郭俊麟剛回台灣　笑著說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

數發部推「打詐LINE貼圖」免費領　鄉民看一點傻眼：居然有期限

趙少康「插管9小時」　宣告回歸：這次我不會走了

分手原因第1名「為錢吵架」！糖爹翻轉拜金：先談麵包感情更順利

情色教主「摔斷2根肋骨」寫好遺囑！醫師傻：連鬼門關都還沒靠近

高雄跨年晚會「完整卡司」公布　加碼邀2棒球英雄！含金量爆棚

追上通膨！主計總處：前10月實質總薪資年增1.82%

台灣2024年度代表字揭曉！「貪」字奪冠　網敲碗：加字

能賺又會存！「4星座」守財能力強　這類人累積財富超快

看準買一送一！消費時「卻發現不對勁」　一票有感：商業手法

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

羅志祥聽聞《娛百》傳收攤：很可惜　被拱攻大巨蛋...他笑：沒辦法啦

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

數發部推「打詐LINE貼圖」免費領　鄉民看一點傻眼：居然有期限

趙少康「插管9小時」　宣告回歸：這次我不會走了

分手原因第1名「為錢吵架」！糖爹翻轉拜金：先談麵包感情更順利

情色教主「摔斷2根肋骨」寫好遺囑！醫師傻：連鬼門關都還沒靠近

高雄跨年晚會「完整卡司」公布　加碼邀2棒球英雄！含金量爆棚

追上通膨！主計總處：前10月實質總薪資年增1.82%

台灣2024年度代表字揭曉！「貪」字奪冠　網敲碗：加字

能賺又會存！「4星座」守財能力強　這類人累積財富超快

看準買一送一！消費時「卻發現不對勁」　一票有感：商業手法

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

活屍神片回歸！《28天毀滅倒數》預告曝光　黃金三角老班底都回來了

缺乏足夠認識、案件總數不足　民眾黨團曝姚立明問卷內容：不如小學生

卓君澤被操到「歪腰」 林韋翰練球練到嚇到喊我不行了

外婆來不及看她上台　女歌手揭最大遺憾

數發部推「打詐LINE貼圖」免費領　鄉民看一點傻眼：居然有期限

最近氣色差？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　

舒華素顏上鏡累到斷電　敖犬犯大忌遭張艾嘉逐出廚房

柏霖回饋台東暖心舉動曝光　曝「又幫戲劇唱片頭曲」

短今眼皮狂跳後真出事！　還原驚悚過程：我坐實預言家

趙少康「插管9小時」　宣告回歸：這次我不會走了

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

潮牌外套「萬元殺到2000有找」　一票人驚呆！

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

送走最後一屆畢業生！特教師林映汝癌逝　網友淚送：人間菩薩

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

2波變天更強冷氣團降10°C！一天比一天冷

誰在大巨蛋開唱「票能秒殺？」　網點名她們

菜單上「1字」正確發音　一票喊：我都唸錯了

越南遊「哥們全爽玩」他忍3天破功！極樂行曝光

劍湖山沒落？他曝樂園現況「工作人員比遊客多」

他喊台灣「演唱會天花板」是她！全場好評

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」

更多熱門

相關新聞

大亨開價玩5年給1億　小模被控不起訴

大亨開價玩5年給1億　小模被控不起訴

已婚的旅美台商施宗明指控陳姓小模利用感情弱點，騙他掏錢讓陳女買BMW、保時捷，還辦附卡讓陳女刷到爆，結果陳女拒當小三也不願發生性行為，涉嫌詐騙1億1674萬元，但檢察官勘驗2人對話紀錄，施宗明為追求陳女而餽贈禮物金錢，還希望陳女簽性愛契約，台北地檢署以陳女沒有犯意等理由，處分不起訴。

乾女兒到乾爹家按摩　凌晨遭性侵

乾女兒到乾爹家按摩　凌晨遭性侵

花4萬5包養卻遭封鎖　用她新歡電話訂披薩報復挨告

花4萬5包養卻遭封鎖　用她新歡電話訂披薩報復挨告

淫蟲冒充警察硬上17歲少女　逼變態3選1

淫蟲冒充警察硬上17歲少女　逼變態3選1

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

關鍵字：

乾爹糖爹Sugar daddySugar babySugarbook包養拜金女

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

潮牌外套「萬元殺到2000有找」　一票人驚呆！

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

「雙子」動向受矚！詹子賢談判縮小範圍

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

大阪隊吞敗　監督讚嘆台灣棒球水準高

朱育賢告別桃猿　明年轉戰味全龍

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

龍婆預言成真？敘利亞殞落　恐爆世界大戰

他減肥「完全戒澱粉」卻變胖！醫教1招瘦8KG穩血糖

送走最後一屆畢業生！特教師林映汝癌逝　網友淚送：人間菩薩

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面