分手原因第1名「為錢吵架」！糖爹翻轉拜金：先談麵包感情更順利

▲「乾爹」包養「甜心」的關係，經常受到社會眼光批判。（示意圖／CFP）

記者林育綾／台北報導

「糖爹(Sugar Daddy)」大方給錢、買奢華品寵溺女伴的交友文化成為話題，卻有不少「甜心(Sugar baby)」被貼上「拜金女」標籤，遭受社會異樣眼光和道德批判。不過身為乾爹的Darren Chan 提到，他觀察9成以上的關係破滅都是為了「錢」的問題，因此「先談麵包，再談愛」這樣的順序反而讓感情更順利，而女性勇敢選擇有錢的伴侶，一點都不需要感到可恥或羞愧。

●乾爹親曝：所有關係都離不開「錢」

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來自馬來西亞的Darren不僅是Sugar Daddy，也是甜心寶貝「Sugarbook 網站」的創辦人。他分享，自己出身在一個非常傳統的家庭，目睹許多關係的決裂都是為了「錢」而起衝突，也在幾年前看過數據統計，伴侶或情人分手原因大多是為錢爭吵，其次才是劈腿、不忠。

▲Sugarbook創辦人Darren表示，大方說出自己想要有錢的對象，不需要感到羞愧。（圖／Sugarbook提供）



他直言，雖然這個社會不斷強調性別平等，人們期望無論男女，在工作、事業發展、感情上，都能得到公平的待遇和機會，不過大家都心知肚明，「這件事到現在還沒真正發生。」尤其在東方文化，社會對女性表達需求總有許多道德批判，女性選擇愛什麼樣的人、跟誰交往，都會受到很多眼光注目和議論。

但是Darren 話鋒一轉要人思考「你有姊妹嗎？如果你的姊妹跟一個有錢人在一起，你會不會為她高興？」當我們身邊的女性親友，她的另一半事業有成、可靠、有錢，我們通常會祝福這段關係，因為這表示她可能得到好的照顧和生活品質，「但我們對待陌生女性，態度卻截然不同。」

如果一個素昧平生的女性，在擇偶條件提到金錢、物質的需求，大家多半會批評她現實、拜金，進行道德審判，「這十分不公平，而我想改變這件事。」

Darren問，「為什麼男性總是可以大聲說自己喜歡年輕、漂亮、身材好的女生，而女生不能大方說自己想找有錢、對她好的對象？」

很多人害怕談錢，「但所有的關係，都能視為一場交易。」人們總會質疑，金錢能否換來一段真愛，「那我反過來問，貧窮能換來一段好關係嗎？」任何事都不可能脫離金錢，包括約會上餐廳、看電影、搭車，化妝、打扮，全部都需要錢。

▲所有關係建立，都離不開金錢。（圖／視覺中國CFP）

●先談麵包，再談愛

他認為現代人習慣先談戀愛，才慢慢磨合價值觀，但往往在付出感情後，才發現尤其金錢觀不合、供需無法配合，問題只會變得更棘手。不如將順序反過來，「先談麵包，再談愛」，雙方開誠佈公講好條件、需求，再決定要不要愛。

他創辦Sugarbook有一個使命，讓女性在選擇理想的關係時，擁有話語權，能夠直接說出自己的期待與需求，不必拐彎抹角，不必壓抑，至少在這個平台上不會遭受歧視、議論、批判，「某程度來說，甜心關係可說是為女性賦權」。

Darren透露自己與女友的關係也是由他供應金錢，對方提供情感陪伴，兩人愛情長跑9年，感情穩定，即將結婚。而所謂的「甜心關係」也並非外界誤解的，單純只是金錢與情感的交易，「錢」只是冰山一角，雙方的交友圈、人脈也可能會結合，甚至成為一起成長、創業的夥伴。

若是糖爹較有社會歷練，可能會扮演人生導師的角色，提供人生方向、創業指導、投資與建議。例如有位美國會員Vanessa，創業成立唇膏品牌，她的甜心爹地也投資了她的唇膏事業，甚至找身邊的朋友一起投資，達到雙贏、多贏局面。

●面對負評和質疑「繼續往前走」

無論是渴望尋找一對一的認真關係、開放式關係、尋求人生導師、想要生活費、零用錢等，Darren說「我們要讓會員知道，可以放心說出自己的需求，不會有任何人強迫你接受不想做的事。」平台除了有團隊把關，也會跟在地警政單位合作，若會員有不當行為，都會採取法律行動。

不過他承認，「甜心關係」這樣的價值觀，仍需要持續與外界溝通，還有漫長的路，但他相信自己是走在對的路上，「我常跟團隊員工們說，如果都沒人罵我們，才表示我們失敗了。」面對外界對質疑、指控，他豁達表態，很歡迎各方指教，但有些評論是錯的，可以去澄清、討論，只是沒必要逐一回覆，平台傳遞了立場後，就繼續勇敢往前走。

▲包養網站創辦人認為，先談好條件，合得來再談愛，這樣的順序會讓感情發展更順利。（示意圖／CFP）

台灣人使用網路情形相當活躍，Darren觀察到是很好的市場，才會在去年11月正式進軍，目前全台會員數已達到15萬，穩定成長。雖然Sugarbook的行銷手法給人高級、奢華的印象，不過他說，實際上會員有各式各樣的人、各式各樣的生活方式，「甜心關係」也不僅限於男對女，例如台灣性平意識相當進步，「很歡迎LGBTQ朋友也來使用」。

他得知很多人都想嘗試，卻害怕被貼標籤，但這裡的甜心會員也不見得都是缺乏經濟能力，也有不少家庭背景和各方面條件都很好的女生，平台等於創造一個機會，讓她們能遇見更匹配的對象。「我想再次傳遞這個觀念：說出你的期待，說出你理想的關係，都是沒問題的。」

●甜心寶貝現身說法

「甜心寶貝」Nina原先是空服員，當時工作疲憊，壓力也非常大，很渴望改變，透過同事的介紹，決定嘗試甜心關係，「結果這次嘗試，改變了我的生活。」她遇見現在的男友Eric，是一位40多歲的財務經理，性格成熟穩重，對她也非常尊重、體貼。

剛開始她也掙扎過，會擔心旁人的眼光，甚至怕親友疏遠自己，但隨著時間過去，她在跟Eric的關係中感受到前所未有的被支持和珍惜，心中的疑慮逐漸散去了，意識到「重要的是自己過得開心，而不是被他人的眼光束縛」。

▼甜心寶貝Nina現身說法，在這關係中反而感到前所未有的被尊重和珍惜。（圖／Sugarbook提供）

成為甜心寶貝後，最大的收穫和改變是財務自由，不再背負繁重的工作壓力，能夠自由安排時間。過去擔任空姐時，總是忙到無暇學習和追求夢想，但Nina一直渴望學法語，也對藝術和繪畫充滿興趣，男友Eric得知後，特地幫她找到一位知名畫家擔任私人老師，並負擔所有費用。

如今她除了白天學法語、繪畫、做瑜伽，也會自行投資股票和房地產，每月與男友見面兩三次，一起參加品酒會或旅行。「讓我最驚訝的是在這樣的關係中，除了得到物質上的支持，追求夢想的心願也被真正理解，非常感動，這是以前感情經驗中沒體驗過，也沒想過的。」

●婦團：包養關係的「權力不對等」

對於所謂乾爹與甜心的包養關係，國內婦女團體警告，可能不如表面的美好，仍要注意潛在問題和危機。婦女救援基金會執行長杜瑛秋接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，包養關係存有「權力不對等」問題，還有身心上的風險，她曾遇過求助個案被拍攝性影像威脅，以此控制人身自由。

她解釋，由於包養關係通常是一方有經濟需求，而另一方提供，雙方也會簽契約，但給錢的那一方往往佔上風，控制權較大，甚至在她接觸的求助個案中，有人遭到暴力對待，或是遇到難以忍受的性癖好。

還有不少「乾爹」其實有家室，被包養的一方等於是「小三」角色，不僅要承受社會眼光、心理壓力，還要小心遭到原配提告，雖然在刑事上通姦已經除罪，但在民法上依然可能面臨賠償責任。

另外有些包養方，會強迫簽下不平等契約，又或是在合約中提出每個月要發生幾次性關係，如果沒達到要求，還會「扣錢」。杜瑛秋說，「這種關係，一樣會為錢爭吵，如果不是為了錢，很少人願意走入這種不對等的關係。」

她強調，並不是反對親密關係有經濟上的支持，但她認為，「如果是因為愛而想付出，那就直接給，不需要簽契約，一旦有了契約關係，就有權力不對等問題。」

▲婦女協會提醒，曾遇過個案在包養關係中，受到不當對待，建議應立即求助。（圖／CFP）

杜瑛秋提醒，許多包養契約其實不具有法律效力，像是牽涉人身自由、拍攝性影像都屬違法，就算不履行合約，也不需要賠償；但很多受害者不懂法律，而在恐懼下被對方控制。

因此以協會的立場來說，她確實反對包養，也不認同「為女性賦權」的說法，但提醒想要嘗試的人，「真的要考慮再三，並謹慎保護自己，如果遇到困難，還是要求助相關協會或報警」。