獨／「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

▲八大經紀Allen親揭旗下妹子讓富二代暈船手法 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一個月讓富二代甘願燒300萬！台北一名八大經紀公司老闆Allen親揭旗下一名小姐的手腕有多高，「有上班等於沒上班」，讓一名富二代天天框全場，不過更讓人難以想像的「痴迷」戲碼，連被稱為「八大指南針」、旗下有兩百多位妹妹的的Allen也讚嘆不如。

被稱為八大指南針的Allen，在台北八大圈小有名氣，公司旗下有兩百多位妹妹，他不說自己從事八大行業經紀，從外表真的看不出來，「佛系」經紀真的不是假的，白天的他從事佛牌買賣工作，篤信佛教，晚上搖身一變就成了八大經紀人，兩種截然不同的反差讓人驚訝！也不知道是不是信佛的關係，他堅持自家的小姐不能染毒，過去曾經有兩人吸毒，遭到他「天天關心」，最後順利戒毒，至於「關心方式」是什麼？他微笑不答。

▲八大經紀Allen旗下有200名小姐，被稱為「八大指南針」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Allen在白天販售佛牌，晚上變成八大經紀人 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過最讓人驚訝的是，他旗下的妹妹，近期的表現讓早已看透「遊戲人間」的Allen也是讚嘆到不行，「手腕之好」讓一名富二代甘願月擲300萬，一個月內不但為她買了十幾個名牌包，還帶她到日本玩，而這一個月當中，兩個人僅有「牽手」，沒有更多的肢體接觸，然後天天框全場，讓這名妹妹「有上班等於沒上班」，在家就能爽領每月超過40萬。

「妹妹上班沒有多久，就遇到這個客人，這客人第一次來到酒店，一看到妹妹很可愛就暈船了，就狂花猛花的，只要妹妹喜歡的就買」，Allen一派輕鬆的說起這件事，他只能讚嘆妹妹的手腕好，「讓他自己覺得找到真愛」，但真的是真愛嗎？Allen沒有正面答覆，「客人滿喜歡她，她若不喜歡對方也不會願意跟他出國，當然也是有點好感。」

這樣算不算是「糖爹」？Allen分析其中不同的差異，「糖爹」建立在肉體關係，是一種等價交換，而富二代跟妹妹之間是建立在情感上，兩方都有對應的好感度，這點不太一樣。