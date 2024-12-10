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單顆75元！必勝客開賣「京都宇治抹茶紅豆起司塔」

▲必勝客開賣「京都宇治抹茶紅豆起司塔」 。（圖／必勝客提供）

▲必勝客開賣「京都宇治抹茶紅豆起司塔」。（圖／必勝客提供）

記者黃士原／台北報導

抹茶控看過來！必勝客與京都宇治的百年品牌「堀田勝太郎」合作，推出「京都宇治抹茶紅豆起司塔」，即日起在全台門市開賣，單顆原價75元，加購價69元。

堀田勝太郎是京都宇治的百年品牌，已有174年歷史，這次必勝客推出的京都宇治抹茶紅豆起司塔，使用「日本第一茶匠」森田治秀監修的抹茶粉，以屏東原粒紅豆取代常見的豆沙，整體風味濃郁而不膩口，更展現出令人著迷的京都風情。

▲必勝客開賣「京都宇治抹茶紅豆起司塔」 。（圖／必勝客提供）

▲「賞味京都6入組」內容為3顆抹茶紅豆起司塔與3顆原味冰藏起司塔。（圖／必勝客提供）

京都宇治抹茶紅豆起司塔即日起於全台必勝客門市販售，單顆原價75元，加購價69元。另有限量「賞味京都6入組」，內容為3顆抹茶紅豆起司塔與3顆原味冰藏起司塔，原價384元，加購價345元。

▲達美樂「起司火山披薩」回歸。（圖／業者提供）

此外，達美樂今年初上市2周即售罄的「起司火山披薩」回來了，在披薩正中間以立體火山裝著濃醇巧達起司熔岩醬，且每個披薩口味（黃金系列除外）皆可做成起司火山披薩，把披薩沾進滿滿起司熔岩中，大口咬下炸出濃濃起司香，美味更升級，最低345元就能吃到。另有799元、1199元的起司火山套餐選擇。

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