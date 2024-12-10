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遭陸反壟斷調查　輝達：「憑藉實力取勝」樂意回答任何問題

▲▼輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長（CEO）黃仁勳出席杜拜的世界政府峰會（World Government Summit）。（圖／路透）

▲輝達創辦人、執行長（CEO）黃仁勳。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）遭到因涉嫌違反中國大陸「反壟斷法」，遭到大陸市場監管總局立案調查。對此，輝達10日回應，他們憑藉實力取勝，樂意回答監管機構的任何問題。

根據陸媒《時代財經》報導，輝達表示，「NVIDIA憑藉實力取勝，這反映在我們的基準測試結果和對客戶的價值上，客戶可以選擇任何最適合他們的解決方案。」

輝達強調，「我們努力在每個地區提供最好的產品，並在我們開展業務的任何地方履行我們的承諾。我們很樂意回答監管機構對我們業務的任何問題。」

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

《央視新聞》9日晚間報導，近日，因輝達公司涉嫌違反《反壟斷法》及《市場監管總局關於附加限制性條件批准輝達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》，大陸市場監管總局依法對輝達公司展開立案調查。

除了中國大陸，美國司法部今年9月也對輝達發出傳票，調查其是否違反反壟斷法。據外媒報導，美國的監管機構懷疑，輝達正提高客戶轉向其他供應商的難度，並對多元採用多家AI晶片的買家進行「懲罰」。

歐盟也傳出已對輝達及其他公司發出了調查問卷，詢問輝達的GPU（圖形處理器）產品是否有任何商業及技術搭售行為。

輝達在GPU領域的市佔率高達84%，以壓倒性的差距領先競爭對手英特爾（Intel）及超微（AMD）。

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