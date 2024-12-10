誰說竹北很無聊？HOLA竹北享平方店「家居＋咖啡」雙重享受生活儀式感

▲竹北其實真的沒有想像中那麼無聊，HOLA竹北享平方店有許多家居好物還有咖啡廳，給民眾滿滿生活儀式感。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

提到竹北不少人的第一印象就是，除了科技園區之外沒什麼景點、很無聊！但事實真的是這樣嗎？《街訪突即隊》小編小孟特別來到竹北，要訪問「遍地」都是的工程師以及年輕爸媽們，到底「竹北很無聊」是都市傳說還是真有其事，好奇答案的人趕快一起看下去！

被小孟問到「竹北是不是很無聊？有什麼景點嗎？」男子一秒也沒有遲疑地回答「竹北當然無聊啊」！竹北除了科技園區之外幾乎什麼景點都沒有，只有一些百貨公司跟電影院，他自己因為工作關係也很少出去走走，所以有朋友來竹北找他時，都不曉得該帶他們去哪裡玩；但另一對夫婦則意見相反，女生表示竹北有百貨公司跟公園，因此不覺得無聊；不過小孟同樣也有訪到認為竹北很無聊的女生，她超苦惱地說「其實我真的不知道在竹北要幹嘛……」。

竹北人的心聲小孟聽到了！為了讓大家不無聊，小孟特別邀請三組受訪者一起到竹北近期11月底才新開幕的「HOLA竹北享平方店」走逛，店內提供了超多種類品項的家居選物，非常適合喜歡布置家裡、享受生活情調的人來此探索挖寶，和三五好友、家人一起來逛，不僅能更了解彼此的喜好，還能創造開心的相處時光、留下溫馨回憶。

HOLA的家具及家飾是許多人考量居家布置的首選，像是設計感十足的沙發、多功能的收納櫃，不只用料十分紮實，多種色調也都相當百搭，輕鬆就能融入各式各樣的居家風格中；像是受訪夫妻最近剛搬新家，還缺少生活小物和餐具等，兩人逛得不亦樂乎，要找到適合的款式來增加日常生活的儀式感。

適逢聖誕節即將來到，「HOLA竹北享平方店」還特別規劃了聖誕布置區，大顆的聖誕樹、小型的聖誕擺飾通通有，還有聖誕造型燭台、水晶球等，超多風格小物，老公說平時上班太忙還要顧小孩，很難擠出時間心力為節日布置，現在只要來一趟「HOLA竹北享平方店」就可以全部買好，大讚「真的很方便！」

除了家具家飾之外，HOLA也貼心為有著諸多睡眠困擾的現代人開闢了「好眠專區」，引入非常方便的「智能選枕糸統」，可以根據你的睡姿以及頸椎曲線，推薦出最適合的枕頭，讓人能夠一覺好眠。另外，新竹的「風城」之稱可不是浪得虛名，冷颼颼的冬天必須更加重視保暖問題，「HOLA竹北享平方店」為此設置了保暖商品區，怕冷的人到這裡能找到蓬鬆的羽絨被、WARM TOUCH石墨烯系列，還有羊毛毯子、保暖內襯等，一應俱全的商品讓人在寒冷冬天裡也能暖身又暖心。

受訪男子因為平時工作壓力大，常常睡不好，睡到不適合的枕頭更容易讓他肩頸酸痛，他笑說智能選枕系統幫他選到的枕頭感覺真的非常適合他，因此決定要買來當作送自己的聖誕禮物，「換個更舒服的枕頭跟寢具，讓我回家可以好好放鬆一下」。

沒想到HOLA還有個說起來令人意外但又不意外的冷知識，那就是「HOLA是被家居店給耽誤的咖啡店」，只要是忠實顧客一定都知道！原本不知道竹北有什麼好玩的受訪者，現在因為「HOLA竹北享平方店」要翻轉對竹北的印象了，因為HOLA竹北享平方店裡有著她非常喜歡的「HOLA CAFE」，最愛的品項是肉桂捲跟黑糖奶茶！

小孟一聽立刻誇她是老饕懂吃，因為HOLA的肉桂捲可是研發1年了之久，由主廚手工製作，以新竹寶山黑糖加上雙重肉桂粉打造而成，「吃起來特別香」！去年光是在內湖店賣出的數量就可以疊出三座101，買氣驚人；另外，黑糖奶茶的製作過程也十分講究，以三包茶葉細心沖泡，讓人每一口都喝到真材實料。

即日起至12/19在HOLA單筆消費滿599元，加人HOLA的LINE官方帳號就可以把超可愛的HOLA Tritan吸管組帶回家；即日起至明年1/30，憑百老匯影城竹北店當日票根，即可至HOLA CAFE享平方店兌換一杯中杯美式咖啡，多種好康一次放送，誰說竹北很無聊，快到HOLA竹北享平方店逛起來，找到屬於自己的居家布置品味和節日儀式感。