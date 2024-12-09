北台灣雨連下3天　冷氣團周末報到「中部以北低溫12度」

▲周三晚間新一波東北季風影響，降雨範圍擴大，大台北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

東北季風持續影響台灣天氣，中央氣象署指出，周三晚間開始新一波東北季風影響，水氣較多，降雨範圍稍微擴大，大台北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，北部也有零星降雨，周六更強的一波冷空氣南下，達到大陸冷氣團等級，屆時全台高溫明顯下降，中部以北及東北部局部低溫預估12度。

氣象署預報員李孟軒說，今天清晨受到東北季風影響，各地氣溫15至17度，最低溫出現在苗栗大河11.9度，白天東北季風減弱，氣溫逐漸回升。下一波東北季風預計周三晚上開始影響，氣溫再度下降。

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他提到，周末可能有更強一波的冷空氣，研判強度介於東北季風到大陸冷氣團之間，台北站預測低溫落在14度，各地低溫也可能出現14、15度低溫，中部以北及東北部空曠地區，會再降低1、2度可能僅有12度，周末低溫要留意。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，李孟軒指出，今天北部、東半部雲量偏多，中南部雲量少大致多雲到晴，今天白天起到周三白天降雨範圍較少，基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，留意宜蘭有較大雨勢，大台北山區、花蓮及台東降雨比較零星。

李孟軒說，周三晚間到周五由於東北季風增強，水氣多，降雨範圍稍微增加，包括大台北地區、宜花都有局部短暫雨，北部也有零星降雨。周六到下周日冷空氣更強，但水氣減少，基隆北海岸、東北部及大台北山區還是有局部降雨。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李孟軒表示，北部、宜蘭今天白天起溫度逐漸回升，白天高溫回升至21、22度，中南部高溫也有25度，但日夜溫差大，明、後天持續回升，周三各地高溫24至28度。周三晚間東北季風增強，周四、周五北部氣溫下降落在21、22度。

他說，周末冷空氣增強有機會達到冷氣團等級，各地低溫清晨14至15度，中部以北及東北部空曠地區再低1、2度，高溫也會下降，北部周末17至18度，東半部周六20度、周日18度，中南部高溫下降較明顯。