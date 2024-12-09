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雙側輸卵管都塞！彰化28歲女請示神明...試管拚3胞胎全中

▲雙側輸卵管都塞！彰化女20歲就開始求子失敗，神明指示「試管留3胎全中」。（圖／茂盛醫院提供）

▲彰化女因雙側輸卵管都塞，從20歲就開始求子失敗，到台中茂盛醫院接受試管技術，也到廟求神明指示，神明說可拼三胞胎，最後獲得院方評估可行後，三顆胚胎全著床成功，今年也喜獲龍鳳三胞胎。（圖／茂盛醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

今年28歲的李小姐與先生愛情長跑多年結婚，但兩人從她20歲就開始求子，卻屢屢失敗，前往台中茂盛醫院檢查才知是雙側輸卵管全阻塞造成，經過「AI人工智慧試管技術」，培育出5顆品質優良的囊胚，夫妻倆請示神明三清道祖，神明指示可生3胞胎，再到醫院請茂盛醫院院長李茂盛評估多胞胎的風險後，最後決定植入3顆，全部都成功著床發育，日前成功誕下龍鳳3胞胎，一圓當媽心願。

院方指出，家住彰化的李小姐曾經受孕，但胎兒初期不幸流產，後來試著吃排卵藥仍未受孕，但8年來始終沒有好消息，為了備孕還辭掉工作，更求助神明。之後在親友介紹下，前往茂盛醫院尋求幫助，透過詳細的子宮輸卵管攝影檢查，發現雙側輸卵管都阻塞，決定接受試管技術。

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▲雙側輸卵管都塞！彰化女20歲就開始求子失敗，神明指示「試管留3胎全中」。（圖／茂盛醫院提供）

▲根據衛福部2021年人工生殖施行結果報告顯示：6%的台灣婦女因輸卵管阻塞不孕而接受試管療程。（圖／茂盛醫院提供）

院長李茂盛指出，李小姐在首次取卵手術取出18顆卵子，再做精卵結合後培育出15顆胚胎，其中10顆異常，3顆發育停滯，只剩5顆正常。因此幫李小姐採用試管最新技術中的「胚胎影像即時監控系統(T/L)」及「AI人工智慧試管技術」篩選出優質胚胎。

由於李小姐夫妻非常愛小孩，想多生幾個，於是又請問神明，得到建議植入3顆的回覆；同時夫妻倆回診時也請李茂盛進行評估。李茂盛認為，植入3顆囊胚會有多胞胎的機率，但考量李小姐才27歲且體況甚佳，在綜和評估其孕程及生產各項風險後認為可行，在向夫妻倆充分說明母嬰風險之後，於是在5顆囊胚中挑出2顆特優等及1顆中等胚胎植入，令人雀躍的是，植入後也全都成功著床發育，今年成功誕下龍鳳三胞胎。

李茂盛強調，臨床發現，輸卵管阻塞是不分年紀的，不管是超過40歲大齡婦女或是只有20多歲的俏齡女郎，罹患輸卵管阻塞的機率是相仿的，近期他就遇過一位超過47歲的備孕婦女，也是因輸卵管阻塞導致不孕3年多，但本人從未做過輸卵管攝影，以為自己身體機能正常，所幸最後到本院檢查才發現不孕原因，透過試管療程隔年即成功得子。因此，李院長提醒30歲以下的婦女千萬不要以為自己年輕就大意輕忽。

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