一片肉色！泰100男同志「只穿內褲」大開性愛毒趴　超狂身分曝

▲泰國警方破獲一起上百男同志參與的毒品性愛趴。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷警方8日破獲一起大規模性愛毒趴事件，並逮捕了97人。當時有上百名男同志齊聚在高級飯店的豪華套房內吸食毒品，而警方突襲時，房內所有人甚至只穿著一條內褲，呈現「一片肉色」。警方在現場也找到了搖頭丸與各式毒品，目前涉案人士皆已被扣押在通羅警察局。警方指出，有不少涉案人士身分顯赫，包含知名企業家、醫生以及演員。

根據khaosod報導，通羅警察局7日晚間接獲通報稱，有大量民眾聚集在曼谷一間高級飯店的豪華套房，疑似是在開毒趴，因此8日凌晨1時30分派出大量警力到場突襲，成功破獲這場非法派對，並且搜出大量毒品。

警方調查後確認，屋內共有124人，包含泰國人與外籍遊客。警方第一時間已拘留所有人，同時對其進行尿液檢測。其中有31人持有毒品、66人吸食毒品，共97人當場被逮。另有24人尿液檢測並未驗出毒品反應，也沒有任何違法行為，因此逃過一劫。

調查指出，這場性愛毒趴的主題為「內褲」，因此所有在場的男同志都只穿著一條內褲，而警方衝進套房內時，只看見一片肉色，不少人則是尷尬遮住下體，等待警方一一盤查訊問。

值得注意的是，此次涉案人士中有不少參與者身分顯赫，包括醫生、從事美容業的知名企業家，還有曾經出演電視劇的男演員，消息一出，隨即引發廣泛關注。