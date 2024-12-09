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南大附小彩虹斑馬團隊科學教室　虱目魚一生三居全身是寶獻饕客

▲中華醫事科技大學，攜手南大附小彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，親子參訪淺坪式、深水式，以及文蛤混養共三種型態的魚塭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學，攜手南大附小彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，親子參訪淺坪式、深水式，以及文蛤混養共三種型態的魚塭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學辦理國科會大眾科學教育，攜手南大附小彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，親子參訪淺坪式、深水式，以及文蛤混養共三種型態的魚塭，並學習虱目魚三清、分切及冷鏈倉儲，學生驚呼虱目魚全身是寶，從於魚頭到魚肉、魚腸到魚皮都獻給饕客享用。

▲中華醫事科技大學，攜手南大附小彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，親子參訪淺坪式、深水式，以及文蛤混養共三種型態的魚塭。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲中華醫事科技大學，攜手南大附小彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，親子參訪淺坪式、深水式，以及文蛤混養共三種型態的魚塭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中華醫大計畫主持人張福林副教授及校長孫逸民表示，虱目魚在台南人的心中有難以替代的地位，是台南的家魚，讓大眾接觸虱目魚產業，從識魚、親魚開始，深入了解虱目魚的養殖環境、虱目魚產銷及其營養價值，深具科學教育性。

▲中華醫事科技大學，攜手南大附小彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，親子參訪淺坪式、深水式，以及文蛤混養共三種型態的魚塭。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲中華醫事科技大學，攜手南大附小彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，親子參訪淺坪式、深水式，以及文蛤混養共三種型態的魚塭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鹿耳門的寸魚培育業者林月甘，在中秋節自屏東購買魚苗，放養至淺坪式魚塭，養至3寸在農曆年後出售，成魚養殖業者再將寸魚移至深水式魚塭養至成魚。學生陳姸安說，從魚苗、寸魚到成魚共有三個家，淺坪式魚塭水白天藻類行光合作用，不需要開水車，晚上才需要開，養魚處處是學問呢！

▲中華醫事科技大學，攜手南大附小彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，親子參訪淺坪式、深水式，以及文蛤混養共三種型態的魚塭。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲中華醫事科技大學，攜手南大附小彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，親子參訪淺坪式、深水式，以及文蛤混養共三種型態的魚塭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃芬香生態養殖場採功能性混養的方式，以文蛤為主體，虱目魚擔任工作魚角色，攝食水中的藻類。和爸爸一起參加活動的學生郭峻硯說，虱目魚濾食藻類可避免藻類過度繁殖覆蓋文蛤造成窒息，他的阿公也是將虱目魚和白蝦一起混養呢！

▲中華醫事科技大學，攜手南大附小彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，親子參訪淺坪式、深水式，以及文蛤混養共三種型態的魚塭。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲中華醫事科技大學，攜手南大附小彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，親子參訪淺坪式、深水式，以及文蛤混養共三種型態的魚塭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

洽通實業指導學生三清及分切虱目魚，學生拉起魚腸發現竟然長達1公尺以上，直呼不可思議；董事長陳清岳說，人生最大目標就是把魚養到最好吃。指導老師張景傑提到，目前虱目魚產地批發價低迷，期盼民眾多吃虱目魚，支持國產魚貨。

▲中華醫事科技大學，攜手南大附小彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，親子參訪淺坪式、深水式，以及文蛤混養共三種型態的魚塭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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