奇蹟！癱瘓患者舉杯喝水　陸第3例腦機接口植入手術成功

▲ 大陸腦機接口植入手術剛「滿月」，上海一名癱瘓患者可以自行舉杯喝水 。（圖／翻攝 上觀）

記者任以芳／綜合報導

上海首例腦機接口產品臨床試驗植入手術6日成功執行，引發廣泛關注，這也是大陸第三例腦機接口植入手術，讓一度癱瘓的患者戴上氣囊手套，可以舉起杯子喝水，有如電影科幻場景真實出現在現實生活。

陸媒《上觀》報導，事件主角來自上海38歲的小董，四年前因車禍導致頸椎脊髓受損，手部無法抓握，難以站立。上個月6日，他在上海華山醫院虹橋院區進行腦機接口手術，歷時1小時40分鐘順利完成。

術後小董持續複診、復健，一個月後出現驚喜，戴上氣囊手套輔助，順利舉起杯子，自己還拿著杯子喝了一口水，動作流暢不卡頓。

主刀醫生、復旦大學附屬華山醫院院長毛穎教授首度公開患者術後康復情況稱，「可以用震撼兩個字來形容，患者恢復過程非常順利，改善十分明顯！」

這是大陸完成的第三例、在上海完成的首例臨床試驗植入手術。前兩例手術在北京開展，分別用時8小時、6.5小時，本次在上海華山醫院開展的手術用時僅為1小時40分鐘。

「時間的大幅縮短與臨床全新技術嵌入密不可分。」華山醫院院長毛穎教授提及，「對腦機接口的未來，我們信心十足，首例腦機接口手術比想象中還順利！」

「我們只用了3.3分鐘，就快速精准地定位了手部運動/感覺腦區，大大縮短了手術時間。」毛穎解釋，「我們應用了自主研發的新型定位技術——在線時域空域腦功能定位系統，其定位偏差在毫米級精度範圍內，且無須術中喚醒患者。這就使得整個手術定位更加精準便捷、手術精准匹配度更貼切，速度與準確率均大幅提高。」

術後一周，小董順利回家，第三周開始接受腦機接口控制，第四周就完全掌握拿水瓶、拿蘋果等測試，準確率高達80%到90%。

康復中的「九宮格」遊戲訓練，小董康復表現比之前北京的患者效果更好。「有時我甚至都感覺不到腦機接口的存在。」小董告訴工程師。

▲腦機接口產品NEO植入大腦的示意模型。 （圖／翻攝 上觀）

清華大學生物醫學工程學院洪波教授，專家解釋，NEO系統採用無線微創設計，體內機埋在顱骨內，電極覆蓋在硬膜外（硬膜位於顱骨和大腦皮層之間，起到保護神經組織作用），不損傷大腦細胞。居家使用時，體外機隔著頭皮給體內機供電，並接收腦內的神經信號，傳送到電腦或者手機上，借助解碼算法實現腦機接口通信。

洪波還補充，通過長期動物試驗已驗證，NEO腦機接口不會破壞神經組織、訊號穩定，由於採用近場無線供電和通信技術，患者體內也無需裝電池。

「腦機接口的植入就像買了一台全自動洗衣機，經過工程師指導後，患者和家屬完全可以居家自己操作。」洪波說。

上海首台腦機接口手術成功，具有里程碑式的意義。小董康復影片於12月6日在上海召開的國際腦機接口大會（bci）上「驚艷亮相」。專家也表示，手術成功證明「腦機接口」在臨床上選擇合適的病人，應用前景將非常廣闊。