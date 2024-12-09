全球最老新人！100歲翁娶102歲老婦創金氏紀錄　交往9年超甜蜜

▲美國一對夫妻結婚創下金氏世界紀錄，因為兩人年齡加總為202歲271天，刷新「全球合計年齡最大的新婚夫婦」紀錄。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

活久遇到真愛，結婚竟還能創下世界紀錄！美國一名100歲老翁Bernie Littman與102歲老婦Marjorie Fiterman晚年在養老院相識，交往9年後決定結婚，成為世界合計年齡最大的新婚夫婦，他們總年齡為202歲271天，儘管兩人年紀都破百，卻不影響他們相愛。

綜合外媒報導，最近金氏世界紀錄宣布，美國100歲老翁Bernie Littman和102歲老婦Marjorie Fiterman晚年先後住進費城一間養老院，兩人過去各有一段超過60年的婚姻，但伴侶均離世。在9年前養老院舉辦的一場化妝舞會，兩人相識後開始談戀愛，經過愛情長跑9年，終於在今年5月19日完婚。

金氏世界紀錄官方也發現，Bernie Littman和Marjorie Fiterman的緣分其實可以追溯到學生時期，他們在同一時期就讀賓夕凡尼亞大學，不過主修不同科目，沒有機會認識彼此；畢業後Bernie Littman成為一名工程師，Marjorie Fiterman則是一名教師，直到晚年住進養老院兩人才相遇。

現年100歲的Bernie Littman與目前102歲老婦Marjorie Fiterman完婚後，刷新「世界合計年齡最大的新婚夫婦」紀錄，他們總年齡202歲271天。

▲2人同在一間養老院居住，9年前在一場活動相識相愛。（圖／翻攝自X／Sarah Sicherman）

Bernie Littman的孫女Sarah Sicherman透露，全家人本以為爺爺年邁，不會再婚，結果得知爺爺的決定，大家都很高興他能遇到喜歡的人，「他們都喜歡對方有智慧又幽默，同時讓彼此保持年輕的心。」

除此之外，Bernie Littman分享長壽和快樂的秘訣，就是保持閱讀和與時俱進的心態；Marjorie Fiterman則說，脫脂奶是她保持健康的最大功臣。

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