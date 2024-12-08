台東警深入教會、宮廟　宣導防詐三步驟+微型電動二輪車掛牌上路

▲警方深入教會及宮廟進行宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局為維護民眾生命財產安全，週休期間前往轄內民眾聚(集)會的教會及宮廟，針對防詐及交安實施宣講。其中最重要的就是傳授「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，還有騎乘「微型電動二輪車」(原電動自行車)應注意事項，因該車輛自11月30日起，將比照汽機車須投保強制責任險及掛牌後方得上路行駛，以維護自身權益及安全。

員警於宣導中強調，微型電動二輪車(原電動自行車)因免考照與免掛牌，成為許多民眾的代步車首選，且仍有部分未滿14歲的青少年騎乘，造成許多事故及道路亂象。有鑑於此，自今年11月30日起須掛牌才能上路，違規者將被處以新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止行駛、移置保管車輛。且須年滿14歲、戴合格安全帽、不可載人、超速、酒駕、毒駕，也不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格。如擅自改裝電子控制裝置，將處新台幣1800元至5400元罰鍰。

另外如未依規定戴安全帽者，將處新台幣300元罰鍰；未投保強制險可開罰新台幣750元至1500元；載人將處新台幣300元以上罰鍰；超速將處新台幣900元至1,800元罰鍰。監理機關亦會不定期與警察排定取締微電車專案稽查，加強路邊攔查及宣導，請民眾儘速完成掛牌並遵守交通法規，以免受罰。

另「全民識詐」已成為當務之急，政府也持續運用電視、廣播、網路及各單位機構平台全面放送，就是要讓民眾與時俱進，接收防詐知能提高警覺心，方可讓自身財產更加有保障。尤其在「假投資詐騙」方面，請民眾注意「高獲利」、「穩賺不賠」及「老師帶你賺大錢」等關鍵字，切勿因此而受到誘惑，若是那麼好賺，他們自己賺就好，也不用大費周章打廣告，所以只要是電話、簡訊或是廣告說到錢的，十之八九就是詐騙！若有任何疑慮，務必要謹遵「1聽2掛3查證」防詐三步驟，或立刻撥打165反詐騙專線，或是110報案專線諮詢，亦可直接前往鄰近分駐(派出)所求證，絕對可以避免遭受詐騙之危害。

關山警察分局表示，非常歡迎各社區、部落、機關、學校或是鄉(鎮)公所辦理活動時，邀請分局「識詐交安宣講團」前往實施犯罪預防、交通安全、反毒及反詐騙宣導，透過一場又一場的宣導，期達暮鼓晨鐘之效，提醒民眾小心！小心！再小心！以遠離不法之侵害，確實保障生命財產安全，達到宣導的最終目的！