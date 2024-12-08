「2024台東光祭」落幕　45天展期逾6萬人次

▲「2024台東光祭」完美落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府主辦，結合知本溫泉與周邊環境，推出的聲光藝術節「2024台東光祭」，將在8日圓滿落幕，7日在知本溫泉勇男橋紀念碑公園舉行謝幕音樂會，為光祭盛事劃下完美句點，現場約5百位民眾齊聚，並手持日月星辰提燈閃亮知本。台東縣長饒慶鈴表示，感謝喜愛光祭的朋友支持，45天的展期共累積逾6萬的觀展人次，帶領民眾跟著藝術回知本，從自然生態、溫泉文化、地方生活與等多視角回憶知本。

2024「台東光祭」為期45天的展期即將進入尾聲，縣府加碼於閉幕前舉辦謝幕音樂會，由知本國中樂舞文創實驗班將帶來精彩舞蹈演出，大提琴家蘇瓦那以悠揚樂音烘托氛圍，壓軸演出則由原住民歌手以莉·高露獻唱，以溫暖歌聲為活動畫下句點。

饒慶鈴表示，「台東光祭」是一個新穎的藝文品牌，第三屆持續用光點亮知本溫泉地區，再度邀約大家一起回知本，今年台東光祭展區分布於知本勇男橋二側，光影藝術結合自然景觀，邀請遊客穿梭於溪谷與樹林間。今年特別以光雕藝術重塑勇男橋，成為知本新地標。又以勇男橋墩及周邊草原為畫布，由巴西藝術家 VJ Suave 與在地60名小朋友共同創作，展現活潑生動的光影彩繪，帶領旅人以全新視角探索知本。

今年展期雖受颱風侵襲而多次中斷，使得光祭布展過程充滿挑戰及人文活動與氣候變遷之間的再適應。開幕前，山陀兒颱風搶先「觀展」；展出期間又遭遇康芮與天兔颱風連番來襲，導致部分作品受損不得不休展數日。然而，在策展團隊的努力下，日本藝術家千田泰廣更於康芮颱風後親臨知本修復其作品《日行跡》，以純淨光線與尼龍線編織出的流星光影，再現原貌，令人讚嘆不已。

文化處指出，為期45天的光祭展期，包含鐵花村的移動光影表演、忠義堂展區的「食光旅人市集」、洄瀾舞集帶來的舞蹈文化體驗、星空草原上的露天星空電影院等多元的活動，都讓光祭成為融合藝術、自然與在地文化的盛會。台東縣政府期望透過此活動，吸引更多旅人前來知本，將藝術深植於生活每個角落。