新北所長超商購物巧遇詐團　call同仁埋伏逮車手！攔截贓款150萬

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲分局龍源派出所所長林裕益日前到超商購物時，意外發現一名男子行跡可疑，在超商內整理交易資料、空白文件及工作證件，懷疑他是詐騙集團車手。林所長隨即打電話調派同仁埋伏，成功逮捕嫌犯，並查扣剛詐騙得手的150萬元現金，協助被害人挽回損失。

▲林裕益所長盯住詐團車手 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，53歲的張姓男子家住八里區，近日在臉書看到一則投資廣告，便加入LINE股票群組，按照指示下載投資APP開始交易。張男初期投入100多萬元，並順利領回10多萬元獲利，信以為真後，決定再次加碼投資。詐騙集團與張男相約5日下午2時住處進行150萬元現金面交。

▼支援同仁（紅圈）跑步追上，所長轉身追車手（箭頭） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當天下午，29歲吳姓車手前往八里龍米路張男住處準備交易，事前先到附近超商整理交易憑證、空白文件及工作證等資料。巧合的是，龍源派出所所長林裕益當時正在該超商購物，注意到吳男行為可疑，懷疑其為車手。為防止打草驚蛇，林所長即刻調派警員前往埋伏。

埋伏警力待吳男完成面交後於樓下攔截，當場查扣150萬元現金、工作證及相關文件。吳男坦承犯行，警方隨即聯繫被害人張男到場確認，張男這才驚覺自己遭遇詐騙，對警方的即時行動感激不已。

吳男被依詐欺及洗錢罪嫌移送士林地檢署，檢方訊後裁定交保。警方強調，已啟動追查詐騙集團上游成員的行動，並提醒民眾提高警覺，對網路投資廣告保持懷疑，避免陷入詐騙圈套。

▼警方順利逮捕吳姓車手 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方起獲犯案工具及贓款150萬元 。（圖／記者陳以昇翻攝）