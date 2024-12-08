陳世凱上任百日挑戰「從非交通出身到有感拆彈」　好感度奪第1

▲交通部長陳世凱(中)視察災點。（資料圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部前部長李孟諺爆婚外情請辭，陳世凱臨危受命接棒，曾被質疑非交通專業出身的陳世凱，任職滿100天，不但是內閣閣員「好感度」最高，部長滿意度民調也拿下第5名，陳世凱從「以人為本」出發，以及「快速回應民意」作風，上任3個月來有感拆彈。

9月的第一個周末，交通部長陳世凱剛上任滿一周，當晚訂好了餐廳，準備陪伴家人孩子慶祝生日。未料，一場劇烈大雨肆虐花蓮鐵路、公路，蘇花交通全中斷，這是他的任職交長後第一個挑戰，陳世凱也在難得的家庭時光缺席了。

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原本人在台中的陳世凱一接獲災情消息，下午就趕赴台北坐鎮台鐵行控中心，結束應變會議後，馬不停蹄搭上台鐵列車奔至花蓮和仁，透過公路接駁和鐵路工程車，挺進鐵公路土石流災點視察，最後搭南迴線末班自強號北上，輾轉環島一圈，返回台北已是半夜。而這僅是他就任交通部長百日挑戰中的一個縮影。

▲交通部長陳世凱視察蘇花公路崇德至和仁鐵公路中斷搶災情形。（資料圖／交通部提供）

快手拆彈 把民怨變成政策動能

非交通本科出身的陳世凱甫上任之際，面對質疑聲浪與重重挑戰，然而上任100天以來，陳世凱以實際行動翻轉外界刻板印象。根據12月初《網路溫度計DailyView》公布內閣閣員好感度和聲量調查，雖然陳世凱聲量不高，但好感度卻拿下卓內閣部會首長第1，與外交部長林佳龍並駕齊驅；中華亞太菁英交流協會公布的「部會首長上任滿意度」民調，在14位部會首長中，陳世凱滿意度也拿下第5名。

到底陳世凱做了甚麼？「以人為本」出發的理念，以及「快速回應民意」的作風，讓陳世凱不但挺過百日挑戰，更有感拆彈。談起上任100天的考驗，陳世凱說，過往蘇花鐵公路一中斷，大約要花2天才能啟動疏運，他上任後制定了「3小時啟動疏運SOP」，包括南迴鐵路、空運、海運，過去動輒中斷數天的交通可縮短到數小時，「這讓花東鄉親相當有感，他們比較不擔心中斷了」。

▲交通部長陳世凱。（資料圖／記者李姿慧攝）

親近陳世凱人士透露，陳世凱曾開玩笑說「他以前在臉書發文總是獲得很多讚聲，到交通部後，臉書不管說甚麼，留言仇恨值好高！」而陳世凱面對民怨，他的解方就是「快速處理民眾在意的議題」，把民怨變成政策動能，面對假車牌氾濫、無照駕駛肇事，迅速修法重罰，快速回應人民要求，就是他上任以來一直在做的。

行人地獄的改革戰場

「行人地獄」一直是台灣無法擺脫的標籤，也是陳世凱心中的痛點，他知道要撕下這個標籤，靠的不是喊口號，而是細緻的工程改善，以及用路文化的教育和變革。除交通部持續推動超過2000處省道路口改善外，也緊盯全台各地799處易肇事路口改善，硬體改變慢慢地會出現效益，但用路文化的革新，才是真正的挑戰。

陳世凱感嘆說，「台灣的標線跟日本一樣，硬體設備也跟先進國家一樣，但用路文化卻沒跟上，這是必須面對的現實。在日本，你可以安心走在斑馬線上；但在台灣，走行人穿越線還是會先停下腳步，擔心車子不知道會不會停下來停讓。」陳世凱強調，要整體提升用路習慣，得先從基礎教育做起，從小孩到職業駕駛，都要深植交通安全的觀念，以前討論車行順暢，但現在要思考的是「以人為本」，車行速度放緩，即便些微塞車，行人能更安全。

▲交通部長陳世凱赴台中視察路口行人穿越線大客車停讓情形。（資料圖／交通部提供）

前任交通部長王國材、李孟諺持續推動道安改善的棒子交到陳世凱手上，改革大隊接力漸見成效，今年1月到9月交通事故死亡減少2.7%，不過陳世凱說：「只要還有一件交通事故發生，他都不會滿意，所以不會有滿意的一天，改革不但不能放緩還要加速，這是他的責任。」

「重度交通使用者」的視角檢視政策

身為交通部首長，陳世凱常面對許多挑戰：「你帶過小孩過馬路嗎？」、「你會騎摩托車嗎？」、「你搭過高鐵嗎？」。陳世凱也直球回應了所有質疑：「他是重度交通使用者，每周開車上高速公路、常搭台鐵和高鐵、每周末騎摩托車載小朋友上鋼琴課，常牽著孩子過馬路，也在斑馬線親身體驗公車沒有停等。」

陳世凱說，他是交通重度使用者，這不是擔任交通部長才開始，而是他以前的生活就是如此，過往更是幾乎每天騎摩托車載小孩上學，從使用者角度出發，是他的優勢，他不會只站在工程角度，也不會只站在疏運順暢角度，而站在使用者角度，才能知道民眾真正在意的，比誰都更知道哪些地方不夠好。

▲交通部長陳世凱走動式管理。（資料圖／交通部提供）

走動式管理部長從基層出發

陳世凱上任後的第一步，就是先拜訪台鐵、高鐵、郵政、機場、港務等各大工會，而不急著先與資方董總先見面，選擇先傾聽基層的聲音。

他說：「基層員工才是組織的靈魂，他先拜訪員工，是在告訴資方要以勞方為本。」陳世凱認為，勞工權益優先保障，組織運作才能更順暢。

「交通部管的範圍太廣，從鐵路、公路到航空、海運、氣象、觀光，都有不同的需求和想法。如果只待在辦公室，很難真正理解現場狀況。」陳世凱上任後，時常可見他在不同地方跑，陳世凱的辦公室在交通部，但更像是在全台的每一條路、每一個站點，每一天都在路上，用行動瞭解和解決問題。

父親與部長之間的拉鋸戰

周一凌晨5點，台中的天空還未亮，陳世凱就得起床，孩子們仍在睡夢中，陳世凱已到高鐵站搭乘7時許列車北上，趕至交通部上班，平日多數時間則留宿官邸；這樣的日子，成為他的日常，他是交通部長，也是三個孩子的父親，在兩種角色之間拉鋸尋找平衡。

▲交通部長陳世凱。（資料圖／記者屠惠剛攝）

陳世凱有三個孩子，最大的僅國小3年級，最小的還在就讀幼兒園，正是需要父親陪伴的年歲，過往孩子們常問：「爸爸，今天晚上幾點回來？」但如今孩子們問他的已變成：「哪一天回家？」

陳世凱坦言，交通部長這個工作，每一天都被無數的突發事件填滿，幾乎每天都在工作。「即便在家，也都是在工作中，手機也不敢放下，各種情況不斷處理中。」不過陳世凱若到南部視察，在忙碌行程結束後，也會抽空檔趕回台中，與孩子度過短暫相聚時光，即便很累，他堅持父親的角色不能缺席。