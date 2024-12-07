反抗軍擴大敘利亞攻勢　伊朗：全力支持阿塞德政權

▲伊朗外交部長阿拉奇表示伊朗會「以一切必要方式」支持敘利亞巴夏爾．阿塞德政權。（圖／路透）

文／中央社

庫德族領導的武裝團體今天指出，在掌控敘利亞東北部大部分地區後，由於政府軍撤退，他們已進入之前由政府控制的東部地區。面對反抗軍閃電攻勢，伊朗表示將全力支持巴夏爾．阿塞德政權。

法新社報導，戰爭觀察組織表示，反抗軍在敘利亞北部和中部的攻擊行動，帶給總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權一連串嚴重打擊之際，政府軍以及由伊朗支持的盟友「突然」撤離代爾祖爾省（Deir Ezzor）。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，「敘利亞政權部隊，以及伊朗支持的盟友團體指揮官突然自代爾祖爾市和郊區撤離。」

代爾祖爾軍事委員會（Deir Ezzor Military Council）和敘利亞民主力量（SDF）聲明指出，「為了保護我們的人民，我們的代爾祖爾軍事委員會戰士已進入代爾祖爾市和幼發拉底河（Euphrates River）西岸。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天說，武裝分子在敘利亞針對其盟友巴夏爾．阿塞德政權發動的閃電攻勢已對整個中東地區構成威脅。

阿拉奇前往伊拉克首都巴格達（Baghdad）訪問時表示，伊朗會持續「以一切必要方式」支持敘利亞。