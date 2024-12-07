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敘利亞叛軍閃電攻勢！　兵臨戰略要地荷姆斯城下

▲▼ 敘利亞叛軍部隊6日表示，他們已迅速推進到重要城市荷姆斯。（圖／路透）

▲ 敘利亞叛軍部隊6日表示，他們已迅速推進到重要城市荷姆斯。（圖／路透）

文／中央社

敘利亞叛軍部隊昨天表示，他們已迅速推進到重要城市荷姆斯（Homs）；這可能會讓叛亂分子推翻另一個對總統阿塞德（Bashar al-Assad）掌權具有戰略意義的城鎮。

路透社報導，主導這次全面攻勢的敘利亞叛軍派系在通訊平台Telegram上表示，「我們的部隊已經解放荷姆斯郊區最後一座村莊，現已抵達城牆邊。」

這個伊斯蘭主義組織是前蓋達組織（Al-Qaeda）分支，現被稱為「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）。沙姆解放組織對效忠阿塞德政府的部隊最後喊話，要他們叛逃。

叛軍消息人士今天凌晨也表示，他們達成協議，讓軍方官員安全前往首都大馬士革（Damascus），讓軍方有序撤退，隨後奪下位於約旦附近的南部城市德拉（Daraa）。

法新社引述敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）說法報導，敘利亞政府不僅失掉具象徵意義的德拉市，還丟了德拉省大多數地區。

敘利亞人權瞭望台組織指出，「當地派系已掌控德拉省大多數地區，包括德拉市…他們現在掌控該省逾9成地區，（敘國）政府軍依序撤退。」

德拉省是2011年敘利亞民間起義反抗阿塞德統治的搖籃，但2018年在阿塞德盟友俄羅斯斡旋達成的停火協議下回歸政府掌控。

若遜尼派穆斯林叛軍成功奪下荷姆斯，將切斷大馬士革與海岸地區的聯繫；海岸地區為阿塞德所屬少數什葉派分支阿拉維派（Alawite）的據點，也是俄羅斯盟友設有海軍與空軍基地的戰略要地。

敘國軍方消息人士指出，任何從荷姆斯北部發起的叛軍推進，都將遭遇伊朗支持的真主黨（Hezbollah）部隊；真主黨部隊正在部署，以增強政府防禦。

敘利亞官方媒體報導，軍方正在荷姆斯郊區執行軍事行動，並獲得敘利亞與俄羅斯空軍、砲兵、飛彈及裝甲車輛的支援。軍方消息來源指出，有數十名叛軍遭到擊斃。

3名敘國消息人士告訴路透社，阿塞德遭遇的另一次挫折，是美國支持、由敘利亞庫德族戰士領導的聯盟昨天拿下代爾祖爾（Deir el-Zor），此地是政府在敘國東部廣闊沙漠中的主要據點。

代爾祖爾是繼阿勒坡（Aleppo）和哈瑪（Hama）後，一週內第3座脫離阿塞德掌控的大城。（譯者：李佩珊／核稿：曾依璇）

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