台鐵攜手KATO「鐵道模型夢想樂園」開幕　民眾排隊搶體驗

▲台鐵與知名模型製造商日本KATO公司合作，舉辦「鐵道模型展」。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司與日本KATO公司今天(7日)和明天在台北車站舉辦「鐵道模型夢想樂園」，並開賣第二波EMU3000型精密N規模型，現場也開放民眾體驗操控列車行駛，吸引不少鐵道迷排隊，台鐵公司董事長杜微表示，EMU3000型新自強號投入營運，帶動今年1月到10月載客量達近2億旅次，成長9%。

「鐵道模型夢想樂園」今明兩天在台北車站登場，規劃「KATO展區」、「鐵道模型運轉體驗區」、「場景模型區」、「免費場景模型DIY區」、「阿立圓山模型區」、「日本全國高校鐵道模型大賽獲獎作品展區」及「台鐵夢工場」鐵路商品販售等多樣體驗區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵公司董事長杜微出席開幕典禮致詞時表示，EMU3000型新自強號的投入，對台鐵挹注相當大，今年1到10月旅客載運量已經達到1.95億旅次， 比去年成長9%，客運票箱收入也成長5%左右 ，但還有更厲害的，今年1月到10月包含附業、觀光、便當等比去年成長13%。

▲▼台鐵攜手KATO舉辦「鐵道模型夢想樂園」。（圖／台鐵公司提供）

杜微指出，附業鐵道商品今年完成開發EMU3000型的鐵道模型，也是鐵道商品的主力，他對未來有兩點期待，第一，希望明年正式參與台灣國內的鐵道模型比賽，第二則是期待能與KATO繼續合作推出更多鐵道模型 。

KATO公司社長加藤浩表示，今天才知道開賣的紀念展品這麼棒，希望不管在台灣或日本，對EMU3000型列車有興趣的民眾都可以去搭乘享受旅程，N規模型是從年長者到小孩都很受歡迎的鐵道模型，將與台鐵一起推廣鐵道模型的文化跟樂趣。

▼台鐵攜手KATO舉辦「鐵道模型夢想樂園」。（圖／台鐵公司提供）