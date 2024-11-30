臉書找工作「好多人留言搶」　他成功錄取下場卻要關3個月

記者黃翊婷／台北報導

男子阿祥（化名）因急需用錢，於是透過臉書社團找工作，看到一篇徵才文章底下有很多人留言，便與對方聯繫，接著依照指示交出銀行提款卡及密碼「購買材料」，結果卻淪為詐騙集團人頭戶，反而吃上官司。台北地院法官日前審理此案，並依幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處阿祥有期徒刑3個月，併科罰金1萬元。

▲阿祥上網找工作，卻變成詐團的人頭戶。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿祥去年10月間將自己名下的銀行帳戶交給詐騙集團成員使用，導致3名受害者被騙，損失12萬餘元。

阿祥到案之後辯稱，他因為急需用錢，所以透過臉書社團找工作，剛好看到一篇文章有很多人留言，雖然當下覺得有點奇怪，但考量到自己的帳戶裡面沒有錢，而且對方拿取帳戶資料是要購買材料，這才答應。

然而，檢方認為，阿祥過去有其他工作經驗，也做過家庭代工，都不需要提供個人帳戶的提款卡及密碼，他明知此事有異仍答應，甚至當面交對象推託無法到場時，還依照指示將提款卡放在置物櫃內，種種行為顯然均有違常理，訊後仍依法將他起訴。

台北地院法官表示，阿祥正值青年，卻不思以正當工作賺取所需，反而將銀行帳戶交給詐團使用，意圖賺取每日2000元的報酬（實際上沒有拿到），行為確實不可取，考量到他已改口坦承犯行，但至今未與受害者達成和解或履行賠償，最終依幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處有期徒刑3個月，併科罰金1萬元，前者得易科罰金9萬元，後者得易服勞役10日，全案仍可上訴。