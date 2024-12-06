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OPEN!大氣球遊行明高雄起飛！　陳傑憲率隊「統一尚勇」吼起來

▲▼亞洲最大！第16屆「OPEN!大氣球遊行」 12月9日高雄夢時代登場。（圖／7-11提供）

▲「OPEN!大氣球遊行」明日將在夢時代時代大道登場。（資料照片／7-11提供）

記者許宥孺／高雄報導

受到全台大小朋友喜愛的「OPEN!大氣球遊行」，將於明(7日)在高雄時代大道登場，主辦單位將展示20顆空飄大氣球以及20顆落地大氣球，此外，還邀請到統一7-ELEVEn獅總教練林岳平、獅隊長陳傑憲及30位球員現身，現場也將播放世界名曲《統一尚勇》，球迷可以回味一波台式應援吼起來！

今年「OPEN!大氣球遊行」主題為「夢想大世界」，將展示20顆空飄大氣球和20顆落地大氣球，包括OPEN!家族成員、三麗鷗明星、貓福珊迪、蛋黃哥、卡娜赫拉的小動物、史努比與查理布朗等人氣角色，此外還有全新亮相的奧拉夫大氣球以及超人力霸王超人大氣球。

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▲▼「2023 OPEN!大氣球遊行」、「2023 OPEN!RUN」分別在12/9、12/10舉辦。（圖／7-11提供）

▲今年將有20顆空飄大氣球、20顆落地大氣球。（資料圖／7-11提供）

在表演部分，台灣棒球英雄在12強世界錦標賽拿下冠軍成為全台榮耀，今年OPEN大氣球遊行活動，統一7-ELEVEn獅特別安排在壓軸，預計在下午4點25分出發，台灣英雄林岳平、陳傑憲、潘傑楷、林安可、郭俊麟及邱智呈等球員將在吉普車上和民眾揮手，現場會播放《ALWAYS LIONS》、《統一尚勇》帶動氣氛。遊行預計在下午5點10分結束，並歡送球星搭乘統一獅巴士離場。

▲▼大氣球遊行。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台灣隊長陳傑憲將率隊參加遊行。（圖／統一獅球團提供）

配合活動會場搭設作業，交通局表示，明日時代南一路、南二路、南三路、中華五路（光華四路至舊凱旋四路）、光華四路（西向，中山三路至中華五路）、成功二路（北上慢車道，時代大道至台糖加油站）分階段進行交通管制，請用路人配合改道。

交通局提醒，由於活動管制區域較大，周邊道路（成功二路、中華五路、中山三路 、正勤路及凱旋四路等）將有車多壅塞情形 ，建議用路人提前改道，以避開壅塞路段。

交通局指出，會場周邊捷運、輕軌相當便捷，鼓勵參加民眾多加運用，現場不提供汽車停車位。民眾可搭乘捷運紅線至R6凱旋站、步行進入會場，捷運配合加密班距、減少民眾候車時間；另輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站將視人潮啟動車站管制。

▲▼大氣球遊行。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲明日活動會場周邊將進行交通管制。（圖／記者許宥孺翻攝）

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