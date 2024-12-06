粉絲點《擱淺》超猛唱功被讚「比周杰倫好聽」！釣出本尊：不敢當

▲粉絲分享當下心情。（圖／翻攝自蕭狼Threads）



記者施怡妏／綜合報導

周杰倫昨（5日）大巨蛋演唱會超嗨，現場歌迷K歌也實力堅強，一名藝名「蕭狼」男粉絲點名要唱《擱淺》，男粉絲一開口，好歌喉讓全場為之驚嘆，也讓周杰倫被激到，飆高音完美重現。「蕭狼」事後發文，還原當時被點名時的心情，「我當下真的一片空白，腦中只有兩個字『擱淺』」。

「蕭狼」在Threads發文，分享演唱會被點名的第一視角，他坦言，看演唱會前一直想被選到要怎樣，沒想到真的被點名時，腦袋一片空白，「全都忘光，當下覺得，蛤？真的嗎？做夢嗎？問我問題的時候，我真的不是故意句」。

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當時腦袋只出現兩個字《擱淺》，他坦言，能成為第一個跟周杰倫一起攻上大巨蛋的粉絲，感到非常榮幸。許多網友留言稱讚他唱歌好聽，蕭狼謙虛回應，「這真的不敢當…杰倫哥是永遠的神，感謝哥給我們這麼美好的一天 」。

其他網友紛紛留言，「昨天在現場聽你唱，超級好聽欸」、「可以欸！你應該算是數一數二能唱的粉絲了，其他國家巡演的點歌環節，粉絲都給我亂唱」、「真的太好聽了，謝謝激起哥的勝負欲，兩位都好厲害」、「看來機會真的是留給準備好的人」、「你一開口真的直接起雞皮疙瘩」、「你唱歌好好聽！而且還會把最高潮的部分讓給台上的人，抽到你真是大家的幸運」。

貼文獲「蕭狼」授權轉載。