「魔獸」霍華德突發文：Missing Taiwan　一票卻搖頭

▲魔獸霍華德先前出席TAT亞洲巡迴賽台北站球星抵台記者會。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前NBA第一中鋒霍華德（Dwight Howard）曾在台掀起「魔獸旋風」，雖曾傳出他嘗試購買台灣職籃球隊的消息，但最終並無下文。魔獸昨日突然貼出一張照片，並說自己想念台灣。貼文底下，也引發網友討論。

「魔獸」霍華德昨（5）日在Threads上發文，「Missing Taiwan」，意思就是想念台灣。他還在文末附上一個嘴角往下的emoji。

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貼文一出，吸引1萬多人按讚。不過底下網友卻說，「Miss Taiwan = Miss Taiwan girl」、「翻譯：我想來撈點錢啦」、「魔獸的嘴，騙人的鬼」、「你是不是又缺錢了」。也有網友則表示，「撇除薪資上限，我是覺得撈錢不會想來台灣」、「不要這樣笑人家，至少人家當年是不得了的，而我們什麼都不是」。

霍華德在去年深陷性侵醜聞，一名男子指控，他在2021年7月時，於魔獸家中遭對方性侵。不過魔獸當時堅稱雙方是「合意性行為」，否認自己對該男造成傷害。

《ESPN》名嘴史密斯則在節目中評論此事，「讓我告訴你，當我想到這個問題時，我心裡浮現的第一個念頭是，這就是球隊不要他的原因」。