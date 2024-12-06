打詐調查師遇死劫！陳梅慧曾曝「正處理麻煩案件」　友嘆：人生無常





▲國一車禍身亡的台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師陳梅慧。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中在國道上遇車禍身亡。而由於陳梅慧長期協助警方破獲多起案件，其中最受矚目的是她曾助警扣押詐團93億贓款，如今卻不幸遭遇車禍死亡，更因此爆出陰謀論之說。而據陳梅慧友人透露，她曾說自己正在處理「比較麻煩的案件」，也讓這陰謀論之說甚囂塵上。

據陳梅慧友人透露，陳梅慧10月初在某次聚會中曾說，自己近期正在協助警方及地檢署處理「比較麻煩的案件」，下班後也經常不眠不休在閱讀大量的非法虛擬貨幣錢包、金流資料，無償的付出也讓友人擔心她的健康狀況。

陳梅慧長期投入第一線調查，也憑藉往年在司改會的經驗，積極想把虛擬貨幣稽核及法遵規範推動修法，她認為政府只有從制度、立法層面完善的規畫，才能杜絕台灣詐團、博弈、洗錢等非法行為透過虛幣洗錢的亂象「她有機會遇到立委就會講她的概念，甚至帶團隊成員去立委辦公室簡報」。

不僅如此，陳梅慧也先後到調查局、刑事局、台北、新北、台中地檢署教授虛幣金流調查分析技術，面對政府包含金管會、數發部對包含第三方支付、幣商交易所納管的牛步化，她只能憑藉己身之力持志前行，甚至建立非法金流的預警黑名單，建議檢警把相關涉洗錢案的人頭公司、涉案人進行全面性的資料庫建置。

如今陳梅慧不幸喪命，友人不捨追悼，「她想做的事情太多、但沒想到人生無常」，陳女獻身打詐的火光就此熄滅。