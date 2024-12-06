陸國防部長董軍現身　打臉外媒報導「涉貪被查」

▲大陸國防部長董軍現身會見幾內亞灣外賓 。（資料圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

英國《金融時報》日前報導大陸防長董軍因涉貪遭調查，隨即被中國大陸官方駁斥「純屬捏造」。官媒《新華社》、大陸國防部新聞局官方微博陸續釋出消息，董軍於4日在上海集體會見幾內亞灣外賓，打臉外媒報導「涉貪」後首度亮相。

綜合陸媒消息指出，由中國大陸海軍舉辦的「第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會」4日上午在上海開幕。中國大陸海軍司令員胡中明海軍上將出席開幕式並作主旨發言。幾內亞灣地區喀麥隆、剛果（布）、加蓬、象牙海岸和奈及利亞等18個國家的海上武裝力量領導人及駐華武官參會。

報導稱，中國大陸國防部長董軍4日在上海集體會見出席「第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會」的各國代表團團長。

董軍說，中方願同地區國家軍隊一道，強化命運與共的理念引領，擔當維護安全的共同責任，推進更成體系的海上合作，賡續真誠團結的傳統友誼，積極為新時代全天候中非命運共同體建設作出貢獻。

參加會見的代表團團長一致表示，本屆研討會為各方交流合作奠定堅實基礎。地區國家願與中方增進互信、深化合作，共同建設安全、穩定、繁榮的幾內亞灣。

▲陸官媒釋出消息，12月4日由中國海軍舉辦的第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會在上海開幕。（圖／翻攝新華社）

這是中國大陸海軍首次在線下就幾內亞灣地區安全形勢開展國際研討。研討會以「幾內亞灣海上安全形勢與合作」為主題，將舉行多場會談會見活動，並組織軍事和文化參觀。正在中國海軍指揮學院受訓的多國海軍軍官受邀參加研討會。

幾內亞灣位於非洲中西部的大西洋沿岸，是非洲最大的海灣，也是世界面積第三大的海灣，自然資源豐富，安全形勢總體良好，但也面臨多重安全威脅和挑戰。

日前，英國金融時報引述美國知情人士說法，指稱董軍因涉貪被查，中國大陸外交部發言人毛寧回答「捕風捉影」，未作評論。中國大陸國防部發言人吳謙上個月28日在例行記者會，回應外媒質疑指出，消息純屬捏造，痛批造謠者居心叵測。