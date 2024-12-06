　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國防部長董軍現身　打臉外媒報導「涉貪被查」

▲▼ 第十一屆香山論壇、陸防長董軍、陸國防部發言人吳謙、陸解放軍學者孟祥青。 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國防部長董軍現身會見幾內亞灣外賓 。（資料圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

英國《金融時報》日前報導大陸防長董軍因涉貪遭調查，隨即被中國大陸官方駁斥「純屬捏造」。官媒《新華社》、大陸國防部新聞局官方微博陸續釋出消息，董軍於4日在上海集體會見幾內亞灣外賓，打臉外媒報導「涉貪」後首度亮相。

綜合陸媒消息指出，由中國大陸海軍舉辦的「第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會」4日上午在上海開幕。中國大陸海軍司令員胡中明海軍上將出席開幕式並作主旨發言。幾內亞灣地區喀麥隆、剛果（布）、加蓬、象牙海岸和奈及利亞等18個國家的海上武裝力量領導人及駐華武官參會。

報導稱，中國大陸國防部長董軍4日在上海集體會見出席「第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會」的各國代表團團長。

董軍說，中方願同地區國家軍隊一道，強化命運與共的理念引領，擔當維護安全的共同責任，推進更成體系的海上合作，賡續真誠團結的傳統友誼，積極為新時代全天候中非命運共同體建設作出貢獻。

參加會見的代表團團長一致表示，本屆研討會為各方交流合作奠定堅實基礎。地區國家願與中方增進互信、深化合作，共同建設安全、穩定、繁榮的幾內亞灣。

12月4日，由中國海軍舉辦的第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會在上海開幕。（圖／翻攝新華社）

▲陸官媒釋出消息，12月4日由中國海軍舉辦的第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會在上海開幕。（圖／翻攝新華社）

這是中國大陸海軍首次在線下就幾內亞灣地區安全形勢開展國際研討。研討會以「幾內亞灣海上安全形勢與合作」為主題，將舉行多場會談會見活動，並組織軍事和文化參觀。正在中國海軍指揮學院受訓的多國海軍軍官受邀參加研討會。

幾內亞灣位於非洲中西部的大西洋沿岸，是非洲最大的海灣，也是世界面積第三大的海灣，自然資源豐富，安全形勢總體良好，但也面臨多重安全威脅和挑戰。

日前，英國金融時報引述美國知情人士說法，指稱董軍因涉貪被查，中國大陸外交部發言人毛寧回答「捕風捉影」，未作評論。中國大陸國防部發言人吳謙上個月28日在例行記者會，回應外媒質疑指出，消息純屬捏造，痛批造謠者居心叵測。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
預言文中了！周董演唱會「一定有人跑錯蛋」　他糗笑：我的錯
LIVE／陳梅慧之死掀陰謀！正查八八會館案　周董大巨蛋開唱林
快訊／瓊瑤後事「一切從簡」　家祭、火化、花葬辦在同一天
快訊／楊麗花敗訴！確定賠償超過5400萬
獨／目擊者曝現場！「無煞車」猛撞　陳梅慧慘死男友滿臉血
快訊／綠營搶占主席台　藍委高喊：戒嚴是保護台灣！
為點歌和林襄站椅子！李芷霖致歉第一句引反彈
師傅裝潢變車震人妻　夫綠了7年才知道
「民主台灣絕不走回頭路」　賴清德談南韓戒嚴：威權錯誤不能重蹈
快訊／國民黨突襲審《選罷法》　綠委衝主席台爆衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

東森自然美攜手復旦國際金融學院　共建產學研基地打造健康美麗新版圖

陸國防部長董軍現身　打臉外媒報導「涉貪被查」

秘魯山坡巨大落石…將車輛砸扁！　當地：2中國人、1臺灣人死亡

明十三陵「再開兩陵」讓民眾參觀　最小帝陵「崇禎思陵」開放預約

陸若軍演「雙城論壇有變數？」　陸委會僅強調：交流氣氛要好

對馬英九基金會「禁邀五年處分？」　陸委會預告結果很快出爐

喝到中毒！男子為解渴「2天喝30瓶飲料」　醫：短期攝取過多醣分

針對陸生團與馬龍？　陸委會：邀請單位要負責沒有指責個別學生

UNIQLO創辦人表明「不使用新疆棉」　新疆棉協會：堅決不能接受

陸委會公布最新民調　近9成民眾不認同對岸長期對台軍事威脅

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

賈靜雯直播和梧桐妹狂鬥嘴　突自爆「沒穿褲子」被說好瘋

東森自然美攜手復旦國際金融學院　共建產學研基地打造健康美麗新版圖

陸國防部長董軍現身　打臉外媒報導「涉貪被查」

秘魯山坡巨大落石…將車輛砸扁！　當地：2中國人、1臺灣人死亡

明十三陵「再開兩陵」讓民眾參觀　最小帝陵「崇禎思陵」開放預約

陸若軍演「雙城論壇有變數？」　陸委會僅強調：交流氣氛要好

對馬英九基金會「禁邀五年處分？」　陸委會預告結果很快出爐

喝到中毒！男子為解渴「2天喝30瓶飲料」　醫：短期攝取過多醣分

針對陸生團與馬龍？　陸委會：邀請單位要負責沒有指責個別學生

UNIQLO創辦人表明「不使用新疆棉」　新疆棉協會：堅決不能接受

陸委會公布最新民調　近9成民眾不認同對岸長期對台軍事威脅

尹錫悅戒嚴後「繼續神隱」！　黨內大老逼宮下台：否則將贊成彈劾

今「大雪」4生肖走旺運！第一名大錢小錢通通來

飛機活春宮！她蹲駕駛艙門口「忘情吞吐」　口愛男伴監視器全拍下

風Luxury／TAG Heuer挑起F1計時大任先暖身　限量錶致敬紅牛車隊

一心多用是好事？　專家示警：恐引發焦慮抑鬱

訪問／韓男星戲裡吻6男：不被負評動搖　盼了解同婚合法：台灣走在前面

台北深夜魯肉飯！運將愛店鄰近南京三民站　樸實無華卻讓人懷念

助破黃子佼案！他反對陰謀論「但陳梅慧之死」太怪：沒想過這麼髒

中國金錢手段企圖讓帛琉外交轉向？　賴清德：不是只針對帛琉

12強奪冠獎金分配爭議　球員工會：需要更合理完善制度

大陸熱門新聞

陸首批電動車電池「保固期滿」 車主陷焦慮：換電池比買車還貴

象牙笏整支白斑發霉！ 陸女網紅逛博物館喊「快救救你家藏品」

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

電影《窗外》演出瓊瑤真實初戀

喝到中毒！男子為解渴2天喝30瓶飲料

明十三陵「再開兩陵」讓民眾參觀 最小帝陵「崇禎思陵」開放預約

UNIQLO不使用新疆棉 協會：不能接受

反制軍售案！陸制裁美13家軍工企業和個人實施制裁 凍結資產不准入境

對馬英九基金會「禁邀五年處分？」 陸委會回應

百萬粉正妹網紅患直腸癌…半年放棄化療

陸彩民買350元彩券「抱走10億大獎」

秘魯山坡巨大落石…砸死車內3人

19歲重機女網紅三亞車禍亡！遺體倒地小便失禁

陸若軍演「雙城論壇有變數？」　陸委會：只要氣氛好

更多熱門

相關新聞

外媒稱董軍被查　中國外交部：捕風捉影

外媒稱董軍被查　中國外交部：捕風捉影

針對英國金融時報引述美國知情人士說法，指中國國防部長董軍已因涉貪被查，中國外交部發言人毛寧今天僅回答「捕風捉影」4個字，未再多作評論。

金融時報：中國國防部長董軍涉貪遭調查

金融時報：中國國防部長董軍涉貪遭調查

未提台灣問題　陸防長：各國主權神聖不可侵犯

未提台灣問題　陸防長：各國主權神聖不可侵犯

陸委會：中共公然威脅　違反聯合國憲章

陸委會：中共公然威脅　違反聯合國憲章

陸防長：誰敢把台灣分裂出去　必粉身碎骨

陸防長：誰敢把台灣分裂出去　必粉身碎骨

關鍵字：

董軍

讀者迴響

熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

不是親嘴！他吻「1部位」女友超愛

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

高雄美妝店火警　幾乎燒到剩骨架

醫大推「1加工食品」其實很健康！　排便順又能減肥

直擊／林家正也來看周杰倫了！　大巨蛋當場暴動

王必勝自爆1周喝酒6天！仍減12公斤秘訣曝

好市多「近7萬名牌外套」堆在那　他驚：像一件700

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面