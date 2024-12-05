陸網紅戳女遊客臀部擺拍影片被拘　曾拍眾女「美腿拱鳥」博流量

記者魏有德／綜合報導

大陸一名擁有4000萬粉絲的網紅「祁天道」，以拍攝「擦邊」、「情色」及「低俗」影片出名，他在11月30日於海南三亞，刻意商請一名穿著熱褲的女子擺拍，先是直勾勾的盯著女子的臀部看，接下來還用烤魷魚的竹籤戳該名女子的臀部，製造節目效果。然而，該影片播出後，觀眾並不買單，不僅使他帳號被封15天，人也被警方拘留10日，等待調查。

▲大陸4千萬粉絲網紅祁天道影片內容造假遭警方拘留10日調查。（圖／翻攝微博，下同）

《湖南日報》報導，三亞市公安局海棠分局12月4日通報，11月30日17時許，孟某某（男，28歲，網名「祁天道」）為吸粉引流，經過策劃，聘請女子（視頻中被「騷擾」女子）合演低俗視頻，並通過網路平台進行直播，造成極其惡劣影響。目前，海棠分局已依法對孟某某行政拘留10日，案件還在進一步偵辦中。

據了解，祁天道曾因涉詐騙案入獄三年，出獄後以拍攝近乎情色和「無恥度」的「擦邊影片」成名，在其帳號裡發表31支影片，擁有4664萬粉絲，此外，他在快手平台裡的「天選企業店」總銷量達1168萬件，粗估總銷售額達上億元（人民幣）。

祁天道拍攝的影片或直播內容，均是和辣妹或美女合作，其中一支影片是他在街頭找上一名穿著黑絲的辣妹，用高額獎金與辣妹猜拳對賭，辣妹贏了可以拿走獎金，輸了就要現場把黑絲脫下交給祁天道。

另一支在網路上瘋傳的影片則是祁天道走進一間看似飯店大床房的房間，床上圍繞著身材妖嬈的十餘位美女們，祁天道一頭躺在兩位女子的腿上，還要求其餘女孩都把腿放在他的身上，並刻意要求「小弟弟」別亂動，爭氣一點，就這樣笑鬧直播數分鐘。

對於祁天道的直播內容，快手平台工作人員回應稱，「平台在發現涉事主播違規情況後，第一時間將其直播間封禁15天，後續是否會有追加處罰暫時還不了解。平台會嚴格根據政策和法規要求，對直播和視頻內容進行監管。」