　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸網紅戳女遊客臀部擺拍影片被拘　曾拍眾女「美腿拱鳥」博流量

記者魏有德／綜合報導

大陸一名擁有4000萬粉絲的網紅「祁天道」，以拍攝「擦邊」、「情色」及「低俗」影片出名，他在11月30日於海南三亞，刻意商請一名穿著熱褲的女子擺拍，先是直勾勾的盯著女子的臀部看，接下來還用烤魷魚的竹籤戳該名女子的臀部，製造節目效果。然而，該影片播出後，觀眾並不買單，不僅使他帳號被封15天，人也被警方拘留10日，等待調查。

▲大陸4千萬粉絲網紅祈天道影片內容造假遭警方拘留10日調查。（圖／翻攝微博）

▲大陸4千萬粉絲網紅祁天道影片內容造假遭警方拘留10日調查。（圖／翻攝微博，下同）

《湖南日報》報導，三亞市公安局海棠分局12月4日通報，11月30日17時許，孟某某（男，28歲，網名「祁天道」）為吸粉引流，經過策劃，聘請女子（視頻中被「騷擾」女子）合演低俗視頻，並通過網路平台進行直播，造成極其惡劣影響。目前，海棠分局已依法對孟某某行政拘留10日，案件還在進一步偵辦中。

據了解，祁天道曾因涉詐騙案入獄三年，出獄後以拍攝近乎情色和「無恥度」的「擦邊影片」成名，在其帳號裡發表31支影片，擁有4664萬粉絲，此外，他在快手平台裡的「天選企業店」總銷量達1168萬件，粗估總銷售額達上億元（人民幣）。

▲大陸4千萬粉絲網紅祈天道影片內容造假遭警方拘留10日調查。（圖／翻攝微博）

祁天道拍攝的影片或直播內容，均是和辣妹或美女合作，其中一支影片是他在街頭找上一名穿著黑絲的辣妹，用高額獎金與辣妹猜拳對賭，辣妹贏了可以拿走獎金，輸了就要現場把黑絲脫下交給祁天道。

▲大陸4千萬粉絲網紅祈天道影片內容造假遭警方拘留10日調查。（圖／翻攝微博）

另一支在網路上瘋傳的影片則是祁天道走進一間看似飯店大床房的房間，床上圍繞著身材妖嬈的十餘位美女們，祁天道一頭躺在兩位女子的腿上，還要求其餘女孩都把腿放在他的身上，並刻意要求「小弟弟」別亂動，爭氣一點，就這樣笑鬧直播數分鐘。

對於祁天道的直播內容，快手平台工作人員回應稱，「平台在發現涉事主播違規情況後，第一時間將其直播間封禁15天，後續是否會有追加處罰暫時還不了解。平台會嚴格根據政策和法規要求，對直播和視頻內容進行監管。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳梅慧、郝廣民1死1傷　時間地點詭異巧合
快訊／NewJeans剉咧等！　ADOR正式提告
尹錫悅神隱！　今不發布任何聲明
5億高中生案夏男遭「猛灌1拳」！　瞬間畫面曝
正妹調查專家亡！　中檢證實：洩密被告
張學友傳「明年來台連唱12場」　主辦單位回應了
以前覺得貴！他點名「3餐飲店」現在便宜　萬人共鳴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸網紅戳女遊客臀部擺拍影片被拘　曾拍眾女「美腿拱鳥」博流量

銀河娛樂「賭王呂志和」設靈香港　「愛國愛港」李家超親赴弔唁

「春節」申遺成功！　博物館用AI慶祝…陸網嗨：要正名Chunjie

陸發佈「中式漢堡行業白皮書」　以中國口味重新定義「漢堡」

深圳高鐵施工現場突塌陷　路面現巨型深洞...13工作人員掉入失聯

961元存19年變多少？他查帳戶「只剩35元」傻了　原因2派戰翻

陸彩民買350元彩券「抱走10億大獎」！老闆驚訝：他平時不是玩這個

陪女同學赴約遭灌醉「輪流性侵到死」！陸女高中生無辜喪命

瓊瑤北京個展透露離別訊號？　MV歌詞巧妙呼應訣別文「翩然離去」

深受打擊6年！瓊瑤作品曾被抄襲　陸網怒：抵制《延禧》製片人

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

瓊瑤最後露面喊：一生值得了　「辛苦創作60年，是因為你們」

機車突「插隊」撞臨檢站　警民全傻眼：這也要搶？

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅：要就別過、過了別吱吱喳喳

陸網紅戳女遊客臀部擺拍影片被拘　曾拍眾女「美腿拱鳥」博流量

銀河娛樂「賭王呂志和」設靈香港　「愛國愛港」李家超親赴弔唁

「春節」申遺成功！　博物館用AI慶祝…陸網嗨：要正名Chunjie

陸發佈「中式漢堡行業白皮書」　以中國口味重新定義「漢堡」

深圳高鐵施工現場突塌陷　路面現巨型深洞...13工作人員掉入失聯

961元存19年變多少？他查帳戶「只剩35元」傻了　原因2派戰翻

陸彩民買350元彩券「抱走10億大獎」！老闆驚訝：他平時不是玩這個

陪女同學赴約遭灌醉「輪流性侵到死」！陸女高中生無辜喪命

瓊瑤北京個展透露離別訊號？　MV歌詞巧妙呼應訣別文「翩然離去」

深受打擊6年！瓊瑤作品曾被抄襲　陸網怒：抵制《延禧》製片人

店面房東最愛「1類行業」！資深內行人曝：維護簡單又單純

小禎40歲生日趴「驚見2歌后」！不只胡瓜…主持天王也來了 現場照超嗨

香港直擊／吳君如「小男友」被硬加打戲！　甄子丹讚：有我年輕樣子

函館車站就在隔壁！北海道最方便飯店開箱　高空景觀湯池視野超好

海陸士官開公司！上校長官掩護「幫拿部隊標案」　3人遭聲押

只差800公尺...陳梅慧、郝廣民國道車禍　時間地點詭異巧合

中醫也能精準醫療！花蓮慈濟「致病基因+對應中草藥」ALD患者好轉

高雄男大生「停等線」衝刺！惡搞測速照相「連閃」...警方出手了

不看薪水就租了！房東揭「天使租客2關鍵」：租客越多人風險越高

東京流鶯一條街「賣淫妹1原因下海」台男加碼2小時　網傻：你真勇

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

大陸熱門新聞

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

象牙笏整支白斑發霉！ 陸女網紅逛博物館喊「快救救你家藏品」

961元存19年變多少？他查帳戶「只剩35元」傻了

陸彩民買350元彩券「抱走10億大獎」

深圳高鐵施工現場突塌陷 路面現巨型深洞...13工作人員掉入失聯

瓊瑤深受打擊的6年！陸網抵制《延禧》製片人

電影《窗外》演出瓊瑤真實初戀

河南狗販將犬貓塞雞籠 冰櫃放剝皮屍體

19歲重機女網紅三亞車禍亡！遺體倒地小便失禁

陸發佈「中式漢堡行業白皮書」 以中國口味重新定義「漢堡」

瓊瑤個展MV歌詞呼應訣別文「翩然離去」

瓊瑤離世！ 御用童星「小婉君」金銘發文哀悼

春節申遺成功！陸網嗨：要改Chunjie

機上影片疑違反國安法　國泰航空將下架

更多熱門

相關新聞

和50隻鯊魚共游　女瞬間被狠咬留血印

和50隻鯊魚共游　女瞬間被狠咬留血印

澳洲旅遊女網紅莉莉安(Lilian Tagliari)上月在馬爾地夫度假時，在網路上發表了與50隻鯊魚一起游泳的驚人畫面，然而拍攝到一半時，其中一隻鯊魚突然咬住她的腿，還留下鮮紅血印，影片獲得1800多萬點閱。

英國網紅「爬橋」拍片墜64樓高身亡

英國網紅「爬橋」拍片墜64樓高身亡

女拍片炫耀戰利品　被粉絲認出是通緝竊犯

女拍片炫耀戰利品　被粉絲認出是通緝竊犯

管教幼童　台南幼保員竟找法警錄影片放他看

管教幼童　台南幼保員竟找法警錄影片放他看

「超派鐵拳」揍Toyz　超哥涉2罪起訴

「超派鐵拳」揍Toyz　超哥涉2罪起訴

關鍵字：

網紅低俗影片拘留擦邊情色色情黑絲美女

讀者迴響

熱門新聞

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！

復旦女大生哭了　稱中國台北遭陸委會行政處分

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

AV女神太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

陳致遠餐廳工作爆「打假卡」！經紀人2字回應

東京流鶯一條街88人被捕！16歲女缺錢下海

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」

好市多買新鞋　開盒竟噴出惡臭

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面