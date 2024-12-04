爬上「西班牙最高橋樑」拍片墜亡！　英網紅摔下64樓高喪命

▲史蒂文森經常挑戰攀登的極限運動。（圖／翻攝自Facebook／Lewis Stevenson，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國26歲網紅史蒂文森（Lewis Stevenson）挑戰攀爬西班牙最高橋樑，拍攝極限運動影片，卻不慎墜落630英尺（約192公尺）、也就是大約64層樓的高度，當場不幸身亡，一名同行友人則驚恐目睹意外發生。

《紐約郵報》報導，今年10月13日，史蒂文森在沒有安全繩索的情況下，攀登橫跨太加斯河（Tagus River）的卡斯提亞─拉曼查大橋（Castilla-La Mancha），卻在負責拍片的友人面前，墜落身亡。

英國德比（Derby）當局在3日開庭時，法醫考沙爾（Sabyta Kaushal）表示，史蒂文森死於頭部鈍器傷害，但毒理學報告可能要1年才能完成。西班牙當地官員穆尼奧斯（Macarena Muñoz）也表示，這座橋樑是被「完全禁止」攀爬的。

史蒂文森的女友帕克（Savannah Parker）10月受訪時，轉述24歲攝影師說法表示，史蒂森已有5年攀登經驗，應該不是滑倒，而是身體不適而失去意識，「我懷疑他沒吃東西……但我也不知道，自從我認識他以來，他從來沒有失去意識或暈倒。」

史蒂文森環遊世界，拍攝「自由攀岩」（free-climbing）影片，進而吸引大批粉絲。這是一種極限運動，意指不使用任何工具輔助，僅依靠自己的力量與技術攀登牆面或高峰。不過，在他過世之後，Instagram已經關閉。

史蒂文森的母親3日出庭時表示，她為兒子感到驕傲，「我們全家都支持他在世界各地的冒險，包括前往復活節島、馬丘比丘這些令人驚豔的地方。但不幸的是，這些冒險也包括攀登高峰，這一點我們並不是特別贊同，但也理解這是他所熱愛的事物。」