中科二期土地徵收爆爭議！　地主怒控：吳郭魚價格買石斑

▲地主今天舉牌陳抗。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

中科二期擴建計畫爆爭議，今（5）日上午地主在東大路、中科路口，舉牌陳抗，地主控訴，中科管理局以每坪8萬元的價格要強制徵收土地，遠比市場價格低，痛批是「以吳郭魚的價格買石斑魚」；中科管理局回應，擴建用地取得依法行政程序完備，也曾委託估價師估價，會盡最大努力確保地主權益。

劉姓地主說，他們家族的土地位於中部科學園區主要道路東大路及中科路的交通樞紐，是長輩所留下的祖產，在二十年前中科剛設立時，一大部分土地已被徵收過一次，且當時還是建地，卻用農業區的公告現值加4成被強行徵收，現在已進入市價徵收時代，結果強制徵收的價格居然比公告現值還要低，真是讓人傻眼。

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賴姓地主表示，2016年當時以每坪9.5 萬購買現在要被徵收的土地，做為家族貨運公司的大型車輛停靠場站，因此又花了申請合法容許使用的規劃費、回饋金等開發成本，事過境遷經過資產通膨、地方發展土地行情早已翻倍，結果中科管理局竟然用比8年前還要低的價格強制徵收，欺人太甚。

估價師黃昭閔指出，這2塊土地位於中部科學園區對外出入60 米主要計畫道路的東大路上，車水馬龍、視野動線極佳，經訪查熟悉中科特定區計畫土地行情的仲介經紀人員、地政士、估價師，並參考附近較具替代性臨30 米以上計畫道路的都市計畫農業區在價登錄，推算要被徵收土地的市價行情應介於每坪14~16萬之間較為合理。

中科管理處表示，為保障民眾協議價購能夠符合市場行情，辦理查估時即委託2家估價師事務所辦理本案估價作業，完成報告後也邀請專家審查，再送交台中不動產估價師公會審查，案經審查採用估價總價較高者，審查作業依照法令規定，符合程序。

中管處說，尊重每位地主對於土地或地上物的價格主張，中管處仍盡最大努力與地主持續溝通協調，希望能與每位地主達成協議，目前尚於徵收公告期間，將與所有權人再協商。