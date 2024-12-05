冷空氣快來了「周日探12度低溫」　未來10天雨區一次看

▲今日天氣持續受到東北季風影響。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

明天是24節氣的大雪，天氣持續受到東北季風影響，氣象專家林得恩指出，今日北部及東北部越晚降雨越明顯，留意局部較大雨勢的發生，周六起冷空氣影響，最冷時段落在周日夜晚到清晨，局部地區低溫約12度，一路到下周二。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，今日天氣持續受到東北季風影響，迎風面的北部及東北部地區越晚降雨越明顯，並請留意局部較大雨勢的發生。

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他提到，周六起受北來冷空氣影響，最冷時段會落在周日的夜晚到清晨，中部以北及東北部平地低溫約14至15度，局部地區也因輻射冷卻約12至14度，中南部日夜溫差大；這波冷空氣影響，會一路冷到下周二。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書指出，明日宜蘭有局部短暫雨，大台北東側、北海岸、基隆至東北角及花蓮亦有零星短暫雨。周六至下周一受東北季風影響，周六至周日，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。

他表示，下周一至下周二，基隆至東北角及宜蘭有零星短暫雨。下周三午後花東山區有零星短暫雨。下周四至下周五受東北季風影響，下周四桃園以北及宜花有局部短暫雨。

賈新興說，下周五，桃園以北及宜花有局部短暫雨，新竹至嘉義亦有零星短暫雨。下周六新竹以北及宜花有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。